Dayane Mello e Aline Mineiro se beijam e se pegam no banheiro de 'A Fazenda'

As peoas Dayane Mello e Aline Mineiro prometem esquentar “A Fazenda 13”, da Record TV. As duas trocaram selinhos e depois deram amassos no banheiro da casa na madrugada desta quinta-feira (16). As informações foram divulgadas pela Istoé.

“Você é uma pessoa muito boa. Tem um brilho lindo!”, disse a atriz para a ex-participante do “Big Brother” Itália. Em seguida, as duas se pagaram na frente do MC Gui.

“Meu Deus. Olha isso, gente!”, disse o funkeiro. “Pegação, né?”, brincou Dayane. MC Gui então pediu para que as duas peoas fizessem o que quiserem. “Continua aí, pelo amor de Deus. Vocês querem me matar!”, disse. A Record TV cortou a transmissão do beijo, mas a cena ganhou as redes sociais.