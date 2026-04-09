Sesc Ver-o-Peso exibe documentários sobre meio ambiente e cultura

O Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, em Belém, recebe no dia 10 de abril uma programação especial que une identidade e cultura. A partir das 19h, o público poderá conferir gratuitamente exibições de documentários com temas centrais sobre preservação ambiental e sustentabilidade, além de uma mostra do longa-metragem do grupo “Letras que Flutuam”.

A iniciativa, que integra as ações da Jaguar Parade, destaca o trabalho de artistas responsáveis pela pintura manual das embarcações amazônicas, evidenciando os nomes e elementos que marcam a rica identidade cultural do estado do Pará. O evento tem classificação indicativa de 10 anos.

Documentários em exibição

Entre os filmes em destaque, está “Habitat”, que apresenta a pintora artística Bárbara Savannah. O documentário oferece um retrato íntimo da artista em seu próprio ateliê, enquanto ela cria a onça “Estrela do Norte”, evidenciando a profunda relação entre memória, cotidiano e a dinâmica urbana em sua obra.

Outra produção é “Um Abridor de Letras”, que celebra o saber tradicional com o ilustrador marajoara Augusto Amorim. No filme, o artista pinta a onça “Amazônia”, incorporando cores vibrantes, paisagens locais e movimentos inspirados diretamente nas artes dos barcos da região paraense.

Logo após essas exibições, o público terá a oportunidade de assistir à projeção do documentário “Letras Que Flutuam”, dirigido por Fernanda Martins e Sâmia Batista. A obra amplia o olhar sobre o universo das pinturas nas embarcações, complementando a discussão iniciada.

Debate e acessibilidade

Após as exibições, será promovido um debate aberto para que o público possa participar e discutir as temáticas abordadas nas produções. Essa interação visa expandir a experiência cultural e crítica dos espectadores.

A programação também conta com recursos de acessibilidade, incluindo legenda, garantindo a inclusão de todos os públicos interessados em arte, meio ambiente e cultura regional.

Serviço

O quê: Sessão de documentários com Jaguar Parade e Letras que Flutuam

Sessão de documentários com Jaguar Parade e Letras que Flutuam Quando: 10 de abril

10 de abril Horário: 19h

19h Entrada: Gratuita

Gratuita Classificação: 10 anos

10 anos Local: Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso

Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso Endereço: Boulevard Castilhos França, 522 e 523, Campina, Belém

Boulevard Castilhos França, 522 e 523, Campina, Belém Informações: (91) 98486-1498 (Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso)

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