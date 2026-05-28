Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Guerreiras Mágicas do K-pop se apresentam em novo espetáculo em Belém

Projetado para todas as idades, o show celebra a cultura coreana e trabalha temas como união, amizade e coragem através de coreografias no palco

O Liberal
fonte

Com música, dança e batalhas, espetáculo "K-pop e as Guerreiras Mágicas" tem apresentação em Belém (Divulgação)

O espetáculo "K-pop e as Guerreiras Mágicas" desembarca mais uma vez em Belém para apresentação única, no domingo (31), às 17h, no Teatro IT Center. 

Na aventura, as personagens Rumi, Mira e Zoey, membros do grupo Huntr/x, usam seus poderes mágicos para combater o mal. As garotas protegem o mundo de criaturas sombrias usando suas vozes, enfrentando rivais como os Saja Boys.

O espetáculo infantil mistura o universo do K-pop com fantasia ao envolver amizade, música, dança e batalhas contra vilões. 

Agende-se

Data: domingo, 31
Hora: 17h
Local: Teatro IT Center - Av. Senador Lemos, nº 3153
Ingressos: Meia (Crianças, professores e idosos): R$50,00
Solidário (Lote Promo Antecipado - Adulto): R$60,00 + 1Kg de Alimento
Crianças a partir de 3 anos de idade paga ingresso.
Venda online: www.ingressosdigitais.com.br

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

K-POP
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ARTE

Letras que Flutuam apresenta cultura dos abridores de barcos na 1ª Feira de Empreendedores Locais

O evento gratuito integra a Semana Mundial do Meio Ambiente e discute como o saber centenário dos abridores de letras

28.05.26 12h50

programação

Guerreiras Mágicas do K-pop se apresentam em novo espetáculo em Belém

Projetado para todas as idades, o show celebra a cultura coreana e trabalha temas como união, amizade e coragem através de coreografias no palco

28.05.26 10h32

VIDA

Zeca Pagodinho grava participação especial em Xerém para o filme 'Deixa a Vida Me Levar'

O longa-metragem reconstituiu passagens da trajetória do sambista desde o período da infância até o estabelecimento de sua carreira na música

28.05.26 9h34

BRIGA

Lançamento do 'De Férias com o Ex' termina em pancadaria entre participantes

O desentendimento, motivado por desavenças de dentro do confinamento, acabou com Aline Mineiro desferindo socos em Mayara Cardoso e sendo expulsa do evento

28.05.26 9h24

MAIS LIDAS EM CULTURA

VALORIZAÇÃO AMAZÔNICA

Influenciadora usa vestido em homenagem ao boto-cor-de-rosa e chama atenção

O vestido foi produzido manualmente e buscou unir moda artesanal e valorização da identidade cultural da região Norte

28.05.26 23h23

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (25/12)?

O filme “O Grinch” vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

25.12.25 11h00

Novela turca

Como assistir novela turca grátis no Youtube com legenda em português? Confira o tutorial

Confira o passo a passo para assistir novelas turcas nos canais oficiais da plataforma

23.05.25 16h00

Novela Turca

Conheça a novela turca 'Yabani'; saiba a história e onde assistir dublada

Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Yurdaer Okur e Bertan Asllani estão no elenco principal

05.03.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda