Guerreiras Mágicas do K-pop se apresentam em novo espetáculo em Belém

O espetáculo "K-pop e as Guerreiras Mágicas" desembarca mais uma vez em Belém para apresentação única, no domingo (31), às 17h, no Teatro IT Center.

Na aventura, as personagens Rumi, Mira e Zoey, membros do grupo Huntr/x, usam seus poderes mágicos para combater o mal. As garotas protegem o mundo de criaturas sombrias usando suas vozes, enfrentando rivais como os Saja Boys.

O espetáculo infantil mistura o universo do K-pop com fantasia ao envolver amizade, música, dança e batalhas contra vilões.

Agende-se

Data: domingo, 31

Hora: 17h

Local: Teatro IT Center - Av. Senador Lemos, nº 3153

Ingressos: Meia (Crianças, professores e idosos): R$50,00

Solidário (Lote Promo Antecipado - Adulto): R$60,00 + 1Kg de Alimento

Crianças a partir de 3 anos de idade paga ingresso.

Venda online: www.ingressosdigitais.com.br