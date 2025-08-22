'Boiuna' recebe prêmios de Melhor Atriz, Direção e Fotografia em Gramado

O curta-metragem paraense “Boiuna” recebeu três Kikitos de Ouro na 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado, realizada na noite desta sexta-feira (22). O filme havia conquistado nove indicações. O colunista do Grupo Liberal Ismaelino Pinto acompanhou a premiação.

Naieme e Jhanyffer Santos dividiram o prêmio de Melhor Atriz, enquanto Adriana de Faria foi premiada na categoria Melhor Direção e Thiago Pelaes recebeu o Kikito de Melhor Fotografia.

Inspirado em uma lenda amazônica, o curta foi selecionado entre mais de mil inscritos e exibido no Palácio dos Festivais, em Gramado. O filme trouxe uma releitura da Cobra Grande. As filmagens ocorreram em Benevides, Benfica e na Ilha do Combu, com uma equipe composta majoritariamente por profissionais paraenses.