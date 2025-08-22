Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Boiuna' recebe prêmios de Melhor Atriz, Direção e Fotografia em Gramado

A premiação ocorreu na noite desta sexta-feira (22)

Amanda Martins e Ismaelino Pinto
fonte

Naime, Adriana e Jhanyffer no tapete vermelho do Festival de Gramado (Reprodução/ Instagram)

O curta-metragem paraenseBoiuna” recebeu três Kikitos de Ouro na 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado, realizada na noite desta sexta-feira (22). O filme havia conquistado nove indicações. O colunista do Grupo Liberal Ismaelino Pinto acompanhou a premiação. 

VEJA MAIS

image 'Boiuna' no Festival de Gramado: elenco celebra destaque da arte nortista e pede ajuda para viagem
Filme paraense foi escolhido entre mais de 1.000 filmes e recebeu nove indicações a um dos eventos mais importantes de celebração e premiação das produções audiovisuais do Brasil e da América Latina

image Filme paraense Boiuna recebe 9 indicações para o Festival de Cinema de Gramado
Selecionado entre mais de mil inscritos, Boiuna representará o cinema paraense no Festival de Gramado

image Filme 'Boiuna', inspirado na história da Cobra Grande, tem exibições gratuitas em Belém
Público poderá conferir as sessões nos dias 4 e 14 de julho, no Centro Cultural Sesc Ver-o-Peso e no Cine Líbero Luxardo

Naieme e Jhanyffer Santos dividiram o prêmio de Melhor Atriz, enquanto Adriana de Faria foi premiada na categoria Melhor Direção e Thiago Pelaes recebeu o Kikito de Melhor Fotografia.

Inspirado em uma lenda amazônica, o curta foi selecionado entre mais de mil inscritos e exibido no Palácio dos Festivais, em Gramado. O filme trouxe uma releitura da Cobra Grande. As filmagens ocorreram em Benevides, Benfica e na Ilha do Combu, com uma equipe composta majoritariamente por profissionais paraenses.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

festival de gramado

cultura

filme boiuna

Boiuna
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

É DO PARÁ!

'Boiuna' recebe prêmios de Melhor Atriz, Direção e Fotografia em Gramado

A premiação ocorreu na noite desta sexta-feira (22)

22.08.25 22h12

AGRESSÃO

Wanessa Camargo teria sido agredida por Dado Dolabella em bar na Barra da Tijuca

O ator teria reagido com ciúme de Wanessa e empurrado a artista ao vê-la 'dançando' com o cantor Luan Pereira

22.08.25 20h37

É ELA

Revelação do pagode, Gica se apresenta em Belém como convidada do projeto ‘Esse Que É o Papo’

A banda paraense Papo em Off convida a carioca para evento

22.08.25 11h17

PROGRAMAÇÃO

Belém tem sexta-feira cultural com shows, lançamentos e carimbó

Lançamento de livro, apresentações musicais, feira de artesanato, exposições e espetáculo de humor compõem a agenda cultural gratuita espalhada por vários bairros da capital

22.08.25 7h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

reação

Menções a 'Bolsonaro ladrão' disparam no X após novas revelações da PF

Entre esta quinta-feira, 21, e sexta-feira, 22, foram 241 mil menções ao termo na rede social

22.08.25 15h44

CONHEÇA!

Professora universitária que ganhava R$ 20 mil por mês com conteúdo adulto é suspensa

“Ganho mais com conteúdo adulto que como professora”, justificou a docente, que é doutora em Biologia

21.08.25 16h17

Prazer diferenciado

Bruno Diferente grava vídeo de sexo com Andressa Urach: 'foi uma doçura'; assista!

O paraense foi direto ao afirmar que "antes via pela TV, agora botei ela pra gemer"

14.08.25 14h14

AGRESSÃO

Wanessa Camargo teria sido agredida por Dado Dolabella em bar na Barra da Tijuca

O ator teria reagido com ciúme de Wanessa e empurrado a artista ao vê-la 'dançando' com o cantor Luan Pereira

22.08.25 20h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda