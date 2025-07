'Boiuna' no Festival de Gramado: elenco celebra destaque da arte nortista e pede ajuda para viagem

Inspirado na história da Cobra Grande, figura ancestral que habita o imaginário amazônico e a vida ribeirinha, o filme paraense “Boiuna” recebeu nove indicações do Festival de Cinema de Gramado, um dos eventos mais importantes de celebração e estreia das produções audiovisuais do Brasil e da América Latina.

A conquista foi comemorada nesta quinta-feira (17), nas redes sociais da produtora Água de Rio, responsável pelo filme de 20 minutos, anunciando as indicações:

Melhor Filme Melhor Direção Melhor Roteiro Melhor Atriz Melhor Trilha Musical Melhor Desenho de Som Melhor Direção de Fotografia Melhor Direção Melhor Montagem

Segundo a produtora, Boiuna foi selecionado entre 1.090 filmes inscritos e agora integra a lista dos 12 curtas-metragens brasileiros escolhidos para o evento - produzido, inclusive, com incentivo da Lei Paulo Gustavo e do apoio de empresas privadas - que concorrem ao Kikito, nome dado à estatueta do festival.

Representatividade

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, a atriz Naieme, que interpreta Jaque na obra, contou que a indicação do curta ao evento é mais uma prova de que a produção audiovisual feita no Norte e na Amazônia é tão potencial quanto de outras regiões do país.

“Acredito que traz um reconhecimento de um trabalho que eu realizo há bastante tempo. É uma assinatura de qualidade no que fazemos no cinema aqui no norte. Entregamos excelência”, pontua a artista.

Ela conta ainda que ficou surpresa com as indicações ao festival, mas contente ao perceber que a arte feita pelos nortistas e no Norte está cada vez ganhando mais notorietade no cinema nacional e mundial.

“Confesso que eu imaginava um reconhecimento local, em Belém, nos festivais de cinema da nossa região. E o filme ter 9 indicações no festival de Gramado só demonstra o quanto o cinema paraense é potência nacional e o quanto o cinema brasileiro quer conhecer cada vez mais nossos talentos da região norte. Não só pro Brasil, mas pro mundo todo ver.” disse Naieme.

Diretora e roteirista do filme, a cineasta paraense Adriana de Faria também conversou com a redação e comentou sobre a representatividade que o filme traz, tanto na produção quanto na tela.

“Acredito que um filme feito por uma equipe majoritariamente nortista já é algo único para o cenário dos festivais, seja pela propriedade com que retratamos nossa própria cultura, seja pelo aspecto técnico que o filme imprime. De alguma maneira, a potência do nosso fazer artístico despertou o interesse dos curadores, e os primeiros retornos que temos do público paraense é justamente essa identificação com o que se vê na tela.”

Filmado em Benevides, Benfica e Ilha do Combu, o curta contou com 70 integrantes na produção.

Trilha sonora e sensações

Na parte da direção musical do filme, Yuri Reiner comenta que a trilha sonora do curta já vinha sido lapidada há um tempo, pois nasceu do projeto de mestrado de Pratagy.

“A gente acabou fazendo uma grande junção entre minha ‘vibe’ e a do Pratagy. Foi bem interessante o processo. Foi de compartilhar, de fazer arte. Estava todo mundo a fim de curtir um bom som do filme!”, diz ele.

Ele conta que uma das partes mais marcantes do filme é durante a transformação da Boiuna. “É um momento muito mágico. A gente tentou ao máximo deixar as coisas ao mesmo tempo fantásticas, psicodélicas e suspense no ar. A gente foi bem certeiro nessas sensações que a gente queria despertar.

Arrecadação para a viagem

O Festival de Cinema de Gramado (RS) será realizado de 13 a 23 de agosto, e o filme paraense será exibido no dia 18, no tradicional Palácio dos Festivais, disputando o Troféu Kikito em nove categorias.

Para a ida ao evento, o elenco de “Boiuna” iniciou uma arrecadação on-line para custear a viagem até a cidade de Gramado, e a ajuda financeira pode ser feita por PIX, através da chave: boiunafilme@gmail.com.

“Sabemos que o deslocamento do Norte ao Sul é custoso e estar presente nesse espaço é levar o cinema paraense, nossa cultura e memória ao centro da cena nacional, por isso precisamos de ajuda”, disse a diretora do filme.