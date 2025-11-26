Capa Jornal Amazônia
Luiza Possi faz desabafo sobre injustiça e é relacionada a Bolsonaro; entenda

A cantora publicou o vídeo em perfil no Instagram e já acumula mais de 970 mil visualizações, com comentários restritos

Lívia Ximenes
fonte

Luiza Possi (Reprodução / Instagram)

A cantora Luiza Possi publicou um vídeo desabafando sobre injustiças, com comentários relacionados à Bíblia, e logo foi associada ao ex-presidente, condenado e preso, Jair Messias Bolsonaro. O post está no ar desde terça-feira (25) e acumula mais de 970 mil visualizações, com comentários restritos. O posicionamento de Luiza gerou críticas e revolta de fãs.

“O momento senhoras e senhores, é muito difícil, queiram ver ou não, e o futuro pelos olhos humanos, é terrível, mas eu creio que pelo nome de Jesus viveremos para ver uma nação reconstruída, forte, justa e próspera”, escreveu. A cantora citou pessoas relatadas na Bíblia que passaram por momentos injustos e foram recompensadas. Luiza ressaltou que é uma mulher de fé e que acredita que “nenhum mal dura pra sempre”.

Nos comentários, a cantora recebeu o apoio de alguns colegas e admiradores, mas também teve que lidar com críticas negativas. “Luiza, ninguém está contigo por um motivo: esses exemplos dos personagens bíblicos que vc citou, nenhum deles tentou driblar a lei. Todos eles sofreram em nome da fé ou em nome de algum regime político da época. Em nenhum desses casos vc constatou alguém tentando cortar uma corrente, cavando um buraco ou coisa parecida pertinente à época. Portanto, menos lacração gospel em cima dessa pauta!”, disse um internauta. “Troca com ele Luiza”, falou outra, se referindo ao ex-presidente.

