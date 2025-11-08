Luiza Possi afirma que parou de beber para apoiar o marido: ‘Pelo bem do nosso relacionamento’

A cantora Luiza Possi decidiu parar de beber para salvar o casamento com Cris Gomes, diretor de televisão. A escolha da artista veio após o marido interromper o consumo de álcool, como uma maneira de apoio e incentivo a ele. Em 4 de fevereiro de 2024, Luiza abandonou a prática, segundo relato feito no Festa da Firma Podcast, apresentado por Wellington Muniz, conhecido como Ceará.

Segundo Luiza, Cris precisava parar de consumir bebidas alcoólicas pelo bem da relação com a cantora e da família que construíram. Juntos, eles têm Lucca, de 5 anos, e Matteo, de 3 anos. Ao ver que o próprio hábito prejudicaria o casamento, ela o interrompeu: “Ou estávamos na mesma frequência, ou eu ia acabar com meu casamento.”

A cantora revelou que a ingestão de álcool estava excessiva. “Eu bebia muito. Se eu acordasse cedo e tivesse que esperar meu personal, já tomava uma antes das 10h da manhã. Às vezes, em jejum mesmo. Posso dizer que eu era adicta, viciada”, contou. Ao estudar e ver a separação de famílias e doenças provocadas por bebidas, Luiza parou.

“Se eu não parar, não vou dar força para ele. Se ele tiver uma recaída, vai beber porque vai me ver bebendo”, destacou.