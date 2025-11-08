Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Luiza Possi afirma que parou de beber para apoiar o marido: ‘Pelo bem do nosso relacionamento’

A cantora e o diretor de televisão Cris Gomes abandonaram o consumo de álcool para manter o casamento e a família

Lívia Ximenes
fonte

Luiza Possi e Cris Gomes estão casados há sete anos (Reprodução / Instragram)

A cantora Luiza Possi decidiu parar de beber para salvar o casamento com Cris Gomes, diretor de televisão. A escolha da artista veio após o marido interromper o consumo de álcool, como uma maneira de apoio e incentivo a ele. Em 4 de fevereiro de 2024, Luiza abandonou a prática, segundo relato feito no Festa da Firma Podcast, apresentado por Wellington Muniz, conhecido como Ceará.

VEJA MAIS

image Jovem entra em coma e morre após 'desafio' de bebida
Vítima de 22 anos passou cinco dias em coma alcoólico irreversível

image Morre estudante que ficou mais de 50 dias em coma após beber gin com metanol em SP
O consumo teria ocorrido na casa dele, na madrugada de 31 de agosto, logo após o jovem ter adquirido a bebida, em um pacote promocional que incluía gin, gelo de água de coco e energético

image Canudo que detecta metanol: universidade brasileira desenvolve tecnologia
Esse sistema utiliza radiação infravermelha (luz) para detectar substâncias estranhas à composição original da bebida

Segundo Luiza, Cris precisava parar de consumir bebidas alcoólicas pelo bem da relação com a cantora e da família que construíram. Juntos, eles têm Lucca, de 5 anos, e Matteo, de 3 anos. Ao ver que o próprio hábito prejudicaria o casamento, ela o interrompeu: “Ou estávamos na mesma frequência, ou eu ia acabar com meu casamento.”

A cantora revelou que a ingestão de álcool estava excessiva. “Eu bebia muito. Se eu acordasse cedo e tivesse que esperar meu personal, já tomava uma antes das 10h da manhã. Às vezes, em jejum mesmo. Posso dizer que eu era adicta, viciada”, contou. Ao estudar e ver a separação de famílias e doenças provocadas por bebidas, Luiza parou.

“Se eu não parar, não vou dar força para ele. Se ele tiver uma recaída, vai beber porque vai me ver bebendo”, destacou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Luiza Possi

Cris Gomes

Luiza Possi para de beber pelo marido

bebidas alcoólicas

consumo de bebidas alcoólicas
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ROMANCE

Filho de Faustão assume namoro com paraense; saiba quem é

Alexia, de 19 anos, é estudante de Administração e filha de Alessandro Novelino, que morreu em um acidente de avião quando viajava para sua fazenda

08.11.25 16h46

COP 30

Programação cultural, cinema e exposições estão disponíveis na Casa BNDES, no Mercedários UFPA

Programação gratuita, o espaço reunirá uma programação intensa Experiências sensoriais que conectam arte, ciência e sustentabilidade

08.11.25 16h14

FOCO

Zaynara pode ser protagonista de nova série da Globo gravada em Belém

Projeto terá o tecnobrega e as tradicionais aparelhagens como destaque

08.11.25 15h58

CONEXÃO

Catia Fonseca reforça laços com Belém através do Círio de Nazaré e sabores locais

Em entrevista exclusiva, a apresentadora compartilha suas experiências ao desbravar a gastronomia e cultura paraense

08.11.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

VIOLÊNCIA

Marcela Tomaszewski termina relacionamento com Dado Dolabella e confirma agressão

Modelo publicou vídeo em que o ator admite tê-la “afastado pelo pescoço” e afirmou que o relacionamento chegou ao fim de forma definitiva após episódios de manipulação emocional

08.11.25 10h30

COP 30

Jornalista Andréia Sadi é vista andando de ônibus da COP 30 em Belém

Repórter da GloboNews está na capital paraense e foi fotografada usando o transporte oficial da conferência

07.11.25 22h46

MOSTRA GRATUITA

Belém recebe a exposição ‘Brasil: Terra Indígena’ com mais de 2 mil peças no Museu Goeldi

Iniciativa traz acervos de mais de 300 povos indígenas e pode ser visitada até 28 de novembro

08.11.25 8h00

FAMOSOS

Em Belém, príncipe William se diverte ao ganhar frasco de 'Óleo da Bôta' durante visita ao Goeldi

A visita fez parte da programação do príncipe no Brasil, voltada a temas ambientais e sociais ligados à Amazônia

06.11.25 20h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda