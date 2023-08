Filha de MC Marcinho é levada ao hospital após morte do pai

Sara Paraíso, filha do cantor MC Marcinho, precisou ser hospitalizada neste sábado (26) após o falecimento de seu pai. O funqueiro faleceu hoje de manhã aos 45 anos, devido à falência de múltiplos órgãos após um longo periodo de internação devido a um quadro de insuficiência cardíaca e renal, no Rio de Janeiro.

VEJA MAIS

Em uma postagem no Instagram, um amigo de Sara, chamado Rafael, relatou: “Oi, gente, Rafael aqui. O celular da Sara está comigo, ela não está falando, passou muito mal e a trouxemos pro hospital. Agora ela está medicada, mas estável.”

Pedimos a compreensão de todos. Assim que ela estiver se sentindo melhor, ela responderá a todos vocês", concluiu o post.

Além de Sara, MC Marcinho deixou outros quatro filhos: Mateus, Marcelo, Marcelly e Márcio André.

Jovem só soube que MC Marcinho era seu pai aos 21 anos

Sara Paraíso descobriu que era filha de Mc Marcinho quando já era adulta, aos 21 anos. Por meio de sua conta no Instagram, ela compartilhou os detalhes do primeiro encontro com o funqueiro, ocorrido em 2021, cinco meses após MC Marcinho ter sido hospitalizado devido a uma grave infecção no pé. Sara entrou em contato com Kelly Garcia, na época esposa do cantor, que intermediou o reencontro entre pai e filha.

A primeira mensagem deixada por Marcinho emocionou Sara, levando-a às lágrimas, e o desfecho desse encontro foi repleto de emoção e carinho. "Oi, Sara, boa tarde. Aqui é o Marcinho falando. Quando você quiser vir até aqui em casa, fique à vontade. Podemos conversar, colocar o papo em dia e tentar entender tudo o que está acontecendo", foram as palavras de Marcinho, conforme relatou Sara no vídeo, narrando o desenrolar desse encontro.

Confira:

Sara compartilhou que estabeleceu uma conexão imediata com Marcelly, outra filha de MC Marcinho. "Nos demos bem desde o início", mencionou a jovem sobre a visita à residência de seu pai, onde já residiam Mateus, Marcelo, Marcelly e Márcio André. A tarde foi descrita como maravilhosa e memorável, e as duas filhas se sentiram calorosamente recebidas.