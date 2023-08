Velório de MC Marcinho terá acesso público no Rio de Janeiro

O corpo de MC Marcinho será velado no Rio de Janeiro, nas instalações do Flamengo, no domingo (27/8). A cerimônia estará aberta ao público das 10h às 13h. Após isso, haverá a cremação no Cemitério da Penitência, em um evento restrito para amigos e familiares.

O cantor nutria uma profunda paixão pelo time carioca e recebeu homenagens nas redes sociais. O Clube de Regatas do Flamengo emitiu uma declaração lamentando a perda do grande rubro-negro MC Marcinho. Suas canções marcaram gerações, deixaram um legado na história da música brasileira e deixarão saudades em seus milhões de fãs, assim como em seus amigos e familiares.

MC Marcinho faleceu neste sábado (26/8), aos 45 anos. O cantor estava internado há dois meses no hospital Copa D’or, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro, aguardando por um transplante de coração.

Natural de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, nascido em 11 de novembro de 1977, MC Marcinho foi um dos ícones proeminentes do funk carioca no estilo melody — caracterizado pela batida dançante aliada a letras românticas. Seu início se deu nos bailes das áreas periféricas do Rio de Janeiro, conquistando gradualmente espaço no cenário musical e alcançando o auge de sua fama durante os anos 1990 e início dos anos 2000.

Ao longo de sua carreira, ele emplacou grandes sucessos, incluindo canções como "Glamurosa", "Rap do Solitário", "Princesa", "Garota Nota 100" e "Tudo é Festa".