Mc Marcinho morreu: estrela do funk carioca tinha 45 anos e estava internado desde 27 de junho

Sucesso do funk carioca, Mc Marcinho morreu neste sábado, 26, no Rio de Janeiro, Hospital Copa D´OR. Autor de hits do gênero como “Glamurosa”, “Garota Nota 100” e “Rap do Solitário”, o artista estava internado desde o dia 27 de junho com quadro de insuficiência cardíaca e renal, além de infecção generalizada.

A informação da morte do artista foi confirmada pela Rede D'Or, em nota assinada por Marcelo London, diretor médico do Copa D'Or: "O Hospital Copa D'Or confirma com pesar a morte da paciente Marcio André Nepomuceno Garcia na manhã deste sábado(26), às 9h10, em decorrência da falência múltipla de órgãos. O hospital se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda".

Trajetória

Assíduo frequentador dos bailes funks, ele compôs ainda na adolescência o seu primeiro rap para um festival de galeras: o “Rap do solitário”, com o qual foi vencedor da disputa. Nos anos 1990, junto com a namorada, a MC Cacau, ele montou uma dupla, que lançou o CD “Porque te amo” (1997), pela gravadora Afegan, do DJ Marlboro.

Mas o maior sucesso da carreira veio meio no início dos anos 2000, com a ascensão do funk mais erotizado e festeiro, MC Marcinho lançou o hit, “Glamurosa”, com o qual atualizou seu estilo usando o elemento moderno do funk da época, o tamborzão. Composta com inspiração na apresentadora de TV Xuxa, a música se tornou o seu maior sucesso.

