Falha ao vivo: Funk, de MC Marcinho, interrompe repórteres durante jornal; vídeo

Uma situação inesperada surgiu durante a transmissão ao vivo do programa GloboNews Mais desta sexta-feira (25). Isso porque, quando três repórteres estavam conectados na programação, ao fundo do áudio surge um trecho da música do MC Marcinho, o que interrompeu o andamento do programa. A música era a "Glamourosa". A repórter Julia Duailibi ainda tentou manter o foco durate a entrada, mas por segundos caiu no riso.

O vídeo caiu nas redes sociais e repercutiu. A apresentadora reagiu com bom humor e um toque de descontração, soltando uma risada e comentando: "Maravilhoso, amei! Poderosa, né?! Mas vamos seguir em frente!". O clima ficou leve e todos envolvidos, inclusive os repórteres que estavam em cena, riram do acontecimento. Assista!

VEJA MAIS

A ocorrência não passou despercebidana internet. Um internauta ironicamente brincou: "Demissão na sexta-feira na GloboNews", fazendo alusão ao incidente. Outro internauta mencionou o estado de saúde do cantor: "Não sei se deveria rir ou chorar, considerando a situação de saúde do MC Marcinho". Atualmente, o funkeiro está internado na UTI de um hospital no Rio de Janeiro, enfrentando uma infecção generalizada.