Mundo

Mundo

Jovem entra em coma e morre após 'desafio' de bebida

Vítima de 22 anos passou cinco dias em coma alcoólico irreversível

Jennifer Feitosa
fonte

Maria José Ardila deixou um filho de 10 meses (Reprodução)

A jovem Maria José Ardila, de 22 anos, morreu no hospital na última quinta-feira (30/10), após passar cinco dias em coma alcoólico irreversível. Ela havia se casado neste ano e deixou um filho de 10 meses. Maria José se submeteu a um "desafio de bebedeira" no dia 25 de outubro, promovido pelo Sagsa Bar, em Cali, na Colômbia.

A competição, que incluía seis etapas de diversos tipos de bebida alcoólica em tempo determinado, prometia um prêmio final de 1,5 milhão de pesos colombianos (cerca de R$ 2 mil na cotação atual).

Desafio, regras e prêmios

A competição exigia que Maria José consumisse quantidades extremas de álcool em um período muito curto, com prêmios a cada fase vencida:

  • Desafio 1: Duas doses de “cucaracho” (bebida com licor de café e tequila) em cinco segundos. Prêmio: um coquetel grátis;
  • Desafio 2: Três doses em cinco segundos. Prêmio: cerveja;
  • Desafio 3: Uma cerveja inteira de uma vez, sem parar. Prêmio: rodada de doses;
  • Desafio 4: Três doses sem as mãos. Prêmio: uma caneca;
  • Desafio 5: Beber por 13 segundos seguidos sem parar. Prêmio: uma garrafa de conhaque;
  • Desafio 6: Oito doses diferentes com cigarro. Prêmio: 1,5 milhão de pesos colombianos (o grande prêmio).

Dor familiar

Segundo o pai de Maria, Andrés Ardila, que falou ao jornal El País da Colômbia, a jovem se sufocou com o próprio vômito após desmaiar no bar. Levada ao hospital, ela passou cinco dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), tendo sido decidido desligar os aparelhos, visto que o quadro de coma alcoólico era irreversível.

VEJA MAIS

image Desafio do Desodorante: Médica explica riscos de inalação indevida de produtos químicos
Criança teria inalado produto imitando vídeos nas redes sociais

image Adolescente de 14 anos morre após desafio com salgadinho picante; entenda o caso
Para completar a dinâmica é preciso ingerir um chip de tortilha fabricado com "duas das pimentas mais picantes do mundo" e resistir o máximo possível antes de recorrer a qualquer forma de alívio

image Streamer morre após beber quatro garrafas de vodca chinesa em desafio da internet
O influenciador participava de um desafio chamado 'PK', popular entre os streamers na versão chinesa do TikTok

Em declaração ao jornal, o pai da vítima relatou: "Minha filha faleceu. Desligaram os aparelhos ontem à tarde. Estamos devastados na clínica, aguardando a chegada do legista e tentando ficar o mais perto possível dela em seus últimos momentos".

A sogra de Maria, Ingrid Bibiana, também se manifestou nas redes sociais, sublinhando a tragédia familiar: "Estamos de luto. Escrevo para informar que minha nora, Maria José Ardila Alvarez de Carvajal, acaba de falecer aos 22 anos. Meu filho está devastado e meu bebê de 10 meses agora está sem mãe. Meus mais sinceros pêsames ao meu filho e família, assim como aos pais e familiares dela. Que ela descanse em paz".

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

