Imagens fortes! Homem atira e mata pelo menos 12 pessoas em evento judeu em praia na Austrália

Um tiroteio em Bondi Beach, uma das praias mais famosas de Sydney, na Austrália, deixou ao menos 12 mortos e dezenas de feridos neste domingo (14), durante o primeiro dia da celebração judaica de Hanukkah, segundo autoridades australianas. O ataque foi declarado um incidente terrorista com motivação antissemita pelas polícias locais.

O evento, conhecido como “Chanukah by the Sea”, reunia centenas de pessoas em um parque próximo à praia quando dois homens abriram fogo contra a multidão no fim da tarde. Uma das vítimas fatais foi identificada como o rabino Eli Schlanger, líder comunitário presente na celebração.

Sequência dos disparos e resposta das autoridades

A polícia de New South Wales (NSW) foi chamada após relatos de múltiplos tiros por volta das 18h45 no horário local, em uma área próxima a Campbell Parade, que margeia Bondi Beach. Testemunhas relataram pânico generalizado enquanto banhistas e participantes corriam para se abrigar.

Das duas pessoas envolvidas no ataque, um suspeito foi morto pela polícia no local e outro foi detido em estado crítico e posteriormente arrestado. As autoridades australianas investigam a possível participação de um terceiro suspeito.

Classificação como ataque terrorista e motivação

Autoridades estaduais e federais australianas descreveram o tiroteio como um ato de terrorismo motivado por ódio à comunidade judaica, já que ocorreu no momento em que milhares comemoravam o início do Hanukkah. O primeiro-ministro Anthony Albanese condenou o ataque, classificando-o como um ato “de perverso antissemitismo”.

O premier de New South Wales, Chris Minns, reforçou que o atentado foi planejado para atingir especificamente a comunidade judaica de Sydney no dia festivo.