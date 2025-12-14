Capa Jornal Amazônia
Imagens fortes! Homem atira e mata pelo menos 12 pessoas em evento judeu em praia na Austrália

Atentado em praia australiana foi classificado como terrorismo e feriu dezenas de pessoas

O Liberal
fonte

O atentado causou pavor na Austrália. (Foto: Janie Barrett/The Sydney Morning Herald)

Um tiroteio em Bondi Beach, uma das praias mais famosas de Sydney, na Austrália, deixou ao menos 12 mortos e dezenas de feridos neste domingo (14), durante o primeiro dia da celebração judaica de Hanukkah, segundo autoridades australianas. O ataque foi declarado um incidente terrorista com motivação antissemita pelas polícias locais.

O evento, conhecido como “Chanukah by the Sea”, reunia centenas de pessoas em um parque próximo à praia quando dois homens abriram fogo contra a multidão no fim da tarde. Uma das vítimas fatais foi identificada como o rabino Eli Schlanger, líder comunitário presente na celebração.

Sequência dos disparos e resposta das autoridades

A polícia de New South Wales (NSW) foi chamada após relatos de múltiplos tiros por volta das 18h45 no horário local, em uma área próxima a Campbell Parade, que margeia Bondi Beach. Testemunhas relataram pânico generalizado enquanto banhistas e participantes corriam para se abrigar.

Das duas pessoas envolvidas no ataque, um suspeito foi morto pela polícia no local e outro foi detido em estado crítico e posteriormente arrestado. As autoridades australianas investigam a possível participação de um terceiro suspeito.

Classificação como ataque terrorista e motivação

Autoridades estaduais e federais australianas descreveram o tiroteio como um ato de terrorismo motivado por ódio à comunidade judaica, já que ocorreu no momento em que milhares comemoravam o início do Hanukkah. O primeiro-ministro Anthony Albanese condenou o ataque, classificando-o como um ato “de perverso antissemitismo”.

O premier de New South Wales, Chris Minns, reforçou que o atentado foi planejado para atingir especificamente a comunidade judaica de Sydney no dia festivo.

Palavras-chave

atentado na Austrália

judeus
Mundo
.
