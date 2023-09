Adolescente de 14 anos morre após desafio com salgadinho picante; entenda o caso

Um adolescente de 14 anos morreu após tentar cumprir um desafio viral com a ingestão de um salgadinho extremamente picante. O caso aconteceu no dia 1º de setembro, na cidade de Worcester, em Massachusetts, nos Estados Unidos (EUA). A autópsia do jovem, identificado como Harris Wolobah, ainda não foi liberada.

O jogo é chamado de "One Chip Challenge". Para completar a dinâmica é preciso ingerir um chip de tortilha fabricado com "duas das pimentas mais picantes do mundo" e resistir o máximo possível antes de recorrer a qualquer forma de alívio, seja bebendo água ou consumindo outros alimentos. A embalagem do salgadinho, de fato, contém advertências enfáticas sobre os riscos associados ao consumo, destacando a necessidade de mantê-lo fora do alcance de crianças.

A mãe do jovem Harris, Lois Walobah, em entrevista à NBC Boston disse que o filho teve "uma dor intensa no estômago" após realizar o desafio proposto por um colega de escola. Preocupada com a saúde do filho, a família o aconselhou a retornar para casa. No entanto, horas mais tarde, o irmão do adolescente o encontrou desacordado. Desesperada, a família o levou imediatamente para o hospital.

VEJA MAIS

As autoridades locais estão conduzindo uma investigação rigorosa sobre a morte do adolescente, conforme confirmado por um porta-voz da polícia de Worcester. Para Lois, a decisão de enviar seu filho para casa após sua visita à enfermaria da escola foi um grave erro, pois ela acredita que ele deveria ter sido encaminhado diretamente ao hospital.

A comunidade escolar prestou homenagens a Harris na segunda-feira, 4 de setembro. Um de seus treinadores, Douglas Hill, expressou sua surpresa e tristeza pela perda do talentoso jovem. "A primeira reação foi o choque, quando mencionaram o nome. Eu tive que confirmar isso literalmente uma centena de vezes", lamentou Hill em entrevista ao noticiário local.