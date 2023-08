Carinho entre nora e sogra com Alzheimer encanta a web; vídeo

Um vídeo que registra o carinho e a compreensão de uma nora em relação à sua sogra que enfrenta o Alzheimer está tocando os corações dos internautas nas redes sociais. Uma empresária de Recife (PE) protagoniza um breve passeio de carro com a idosa, cuja condição a leva a repetir incansavelmente a mesma frase: "O céu está lindo hoje". A forma como a nora lida com a situação tem emocionado internautas.

Dona Onilda, uma senhora de 83 anos, já apresenta diversas características da doença, incluindo perda de memória, repetições constantes, hábitos incomuns como frequentes idas ao banheiro, dificuldades com higiene pessoal e uma série de manias. A nora, Viviane Rolemberg, é um exemplo de carinho e cuidado com a sogra.

Apesar do bom humor no vídeo, Viviane compartilha que lidar com a doença foi um desafio para toda a família. "No início, lidar com essa nova versão da Dona Onilda foi desafiador e angustiante para todos nós", diz. Ela reconhece que nem sempre a situação é tranquila, leve ou paciente como o que foi registrado no vídeo.

Ao site Notícia Boa, Viviane explicou que o trajeto era breve entre a sua casa e a escola das crianças. Ela optou por compartilhar a gravação nas redes sociais para auxiliar outras pessoas que enfrentam situações semelhantes. "Após deixar meus filhos na escola, durante os 12 minutos de percurso para casa, ela comentou sobre o dia e o céu 13 vezes. Decidi gravar essa conversa porque sei que muitos de nós estão convivendo com idosos nesse momento. E preciso dizer: 'Eles não têm culpa'", afirma Viviane.

A nora deixa uma lição valiosa sobre como lidar com pessoas que sofrem de Alzheimer: "Compreender que a condição da minha sogra está além de seu alcance me trouxe a serenidade necessária para enxergar além das aparências. Cada vez que ela está aqui, me ensina a desenvolver minha humanidade diante dos desafios impostos pela velhice e suas limitações."