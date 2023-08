Jovem pescador resgata carteira no fundo do lago, acha o dono e devolve US$ 2 mil

Um reencontro digno de filme foi presenciado em Minnesota, nos Estados Unidos. Isso porque um adolescente de 14 anos, chamado de Connor Halsa, resgatou uma carteira no fundo do lago, achou o dono e devolveu cerca de US$ 2 mil. O jovem estava de férias na cidade, quando fisgou a carteira.

"Eu pensei que tinha pegado um peixe grande que puxou o anzol com força. Meu primo Brandon abriu a carteira e expressou algumas palavras que normalmente não se diriam, e então ele disse que tinha dinheiro dentro dela e mostrou a todos. Eu coloquei tudo para secar", relatou o adolescente.

VEJA MAIS

O jovem fez questão de cuidadosamente secar as notas. Além do dinheiro, havia também um cartão de visita, o que possibilitou que a família entrasse em contato com o proprietário da carteira. Jim Denney é um fazendeiro residente em Iowa, EUA. Ele revelou que havia perdido a carteira cerca de um ano, durante uma pescaria.

"A água estava agitada naquele dia. Eu estava na parte traseira do barco, que balançava vigorosamente para frente e para trás. A carteira deve ter escorregado de lá e caído na água", explicou Denney sobre o incidente.

Em um desfecho emocionante dessa história, Jim Denney fez uma viagem até Minnesota recentemente, com o objetivo de se reunir com Connor e sua família. O fazendeiro, repleto de gratidão, ofereceu uma recompensa ao adolescente pelo ato de integridade, porém, em um gesto que ecoa sua atitude inicial, Connor não aceitou a oferta.

“Eu tentei convencê-lo a aceitar o dinheiro, mas ele e sua família não aceitaram”, afirmou Denney, ressaltando a nobreza de caráter demonstrada pelo jovem pescador.