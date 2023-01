Jovem desempregada que devolveu R$ 1,7 mil achados na rua é contratada por empresário

A jovem que estava desempregada e encontrou uma bolsa com R$ 1,7 mil foi contratada por um lar de idosos, em Jaboticabal, São Paulo. Para Jéssica Caroline Barros, de 28 anos, que procurava emprego há três meses, começar a trabalhar foi melhor do que encontrar dinheiro. Com informações do G1.

"Estava fazendo freelancer de depilação. Estava difícil pagar as contas. E o mais difícil era não poder ajudar em casa, porque somos eu, minha mãe, meu avô, meus irmãos e mais um sobrinho. Foi um presente de Deus. Melhor que dinheiro, porque dinheiro acaba, e emprego dá estabilidade", conta.

O proprietário de um lar de idosos, Leandro Ferreira, ficou sabendo sobre o caso e que Jéssica estava desempregada. Ele resolveu procurá-la e propor uma entrevista de emprego. No dia seguinte, a jovem iniciou na empresa.

"Pessoas com atitudes assim merecem toda a credibilidade e confiança. Os idosos que nós temos aqui merecem todo o carinho, amor, atenção e pessoas honestas, assim como a Jéssica foi. Mérito dela e que Deus continue a abençoando", pontua o empresário.

Dinheiro encontrado

Jéssica encontrou a bolsa com o dinheiro em uma sarjeta na Rua Castro Alves, no Centro de Jaboticabal, em 2 de janeiro. Como ninguém apareceu no local, ela decidiu fazer uma publicação nas redes sociais informando o ocorrido.

Dias depois, recebeu uma mensagem do sobrinho da dona da bolsa. Em seguida, entregou a ele o dinheiro da aposentada. O valor de R$ 1.740,25 era referente ao benefício da mulher.

"É o mesmo que queria que fizessem comigo. Imaginei a pessoa desesperada, precisando do dinheiro. A consciência está tranquila. Fiz o certo, graças a Deus. [Sensação] de bem-estar com a gente, e feliz por a pessoa estar bem e ter recebido o dinheiro", afirma Jéssica.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)