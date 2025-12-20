Capa Jornal Amazônia
EUA interceptam mais um petroleiro na costa da Venezuela, informam agências

Ação ocorre dias após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar o bloqueio total contra a Venezuela

O Liberal
fonte

Trump intensificou sua retórica em relação a Maduro e alertou que os dias do veterano líder venezuelano no poder estão contados (Roberto Schmidt/AFP)

Neste sábado (20), Forças dos Estados Unidos anunciaram que interceptaram e apreenderam o segundo petroleiro em águas internacionais próximas à Venezuela, em mais um sinal de aumento da pressão do governo Trump sobre Nicolás Maduro. A primeira apreensão aconteceu no dia 10 deste mês.

A ação foi informada pelas agências Associated Press e Reuters, e confirmada pelo departamento de Segurança Interna dos EUA em um post nas redes sociais.

Até então, o governo da Venezuela ainda não comentou a ação norte-americana. As duas agências não disseram qual é a bandeira do navio apreendido. O "The New York Times" cita que o petroleiro tem bandeira panamenha.

Oficiais disseram que não estavam autorizados a discutir publicamente a operação e falaram sob condição de anonimato. Um oficial descreveu a ação para a Associated Press como um "embarque consentido", com o petroleiro parando voluntariamente e permitindo que as forças americanas abordassem o veículo.

Trump, após a primeira apreensão de petroleiros neste mês, prometeu que os EUA realizariam um bloqueio à Venezuela. Naquela semana, o presidente Nicolás Maduro disse que o ato foi uma "interferência brutal" de Washington.

Alguns petroleiros sancionados já estão desviando da Venezuela. Desde a primeira apreensão, a exportação de petróleo da Venezuela caiu drasticamente. Embora muitas embarcações que carregam petróleo na Venezuela estejam sob sanções, outras que transportam o petróleo do país — assim como o petróleo bruto do Irã e da Rússia,  não foram sancionadas.

Algumas empresas, especialmente a norte-americana Chevron, transportam petróleo venezuelano em seus próprios navios autorizados. A China é a maior compradora do petróleo bruto venezuelano, que responde por cerca de 4% de suas importações. Em dezembro, os embarques devem alcançar uma média de mais de 600 mil barris por dia, segundo analistas consultados pela Reuters.

Até então, o mercado de petróleo está bem abastecido, e há milhões de barris em navios-tanque ao largo da costa da China aguardando para serem descarregados. Se o embargo permanecer em vigor por algum tempo, a perda de quase um milhão de barris por dia na oferta de petróleo bruto tende a pressionar os preços do petróleo para cima.

Desde que os Estados Unidos impuseram sanções ao setor de energia da Venezuela, em 2019, comerciantes e refinarias que compram petróleo venezuelano passaram a recorrer a uma “frota fantasma” de navios-tanque, que ocultam sua localização, e a embarcações sancionadas por transportar petróleo do Irã ou da Rússia.

Trump intensificou sua retórica em relação a Maduro e alertou que os dias do veterano líder venezuelano no poder estão contados. Esta semana, ele exigiu que a Venezuela devolva ativos que apreendeu das petrolíferas americanas anos atrás, justificando novamente seu anúncio de um "bloqueio" contra petroleiros que viajam de ou para o país sul-americano, que enfrenta sanções americanas.

O presidente dos EUA citou os investimentos americanos perdidos na Venezuela quando questionado sobre sua tática mais recente em uma campanha de pressão contra Maduro, sugerindo que as ações do governo republicano são pelo menos em parte motivadas por disputas sobre investimentos em petróleo, além de acusações de tráfico de drogas.

O ataque a petroleiros ocorre enquanto Trump ordenou ao Departamento de Defesa que realizasse uma série de ataques contra embarcações no Caribe e no Oceano Pacífico que sua administração alega estarem contrabandeando fentanil e outras drogas ilegais para os Estados Unidos e além.

Pelo menos 104 pessoas foram mortas em 28 ataques conhecidos desde o início de setembro.

Os ataques têm sido alvo de escrutínio de legisladores e ativistas de direitos humanos dos EUA, que afirmam que a administração apresentou poucas evidências de que seus alvos são realmente traficantes de drogas e que os golpes fatais equivalem a execuções extrajudiciais.

A Guarda Costeira, às vezes com ajuda da Marinha, normalmente interceptava barcos suspeitos de contrabandear drogas no Mar do Caribe, procurava cargas ilícitas e prendia as pessoas a bordo para serem processadas.

A administração justificou os ataques como necessários, afirmando que está em "conflito armado" com cartéis de drogas destinados a interromper o fluxo de narcóticos para os Estados Unidos. Maduro enfrenta acusações federais de narcoterrorismo nos EUA.

