Streamer morre após beber quatro garrafas de vodca chinesa em desafio da internet

O streamer chinês Sanqiange, de 34 anos, morreu após ingerir quatro garrafas de vodca em pouco tempo durante um desafio na internet. Em uma transmissão ao vivo, o influencer bebeu uma grande quantidade de álcool rapidamente, e horas depois foi encontrado imóvel por um amigo.

O vídeo gravado da transmissão repercutiu nas redes sociais, mas foi retirado após denúncias de internautas que ficaram sabendo da morte do streamer.

Em casa, o jovem participava de um desafio chamado “PK”, popular na plataforma ‘Douyin’, uma versão chinesa do TikTok. O desafio se baseia em estimular pessoas, principalmente streamers, a tomar uma grande quantidade de bebida em um curto espaço de tempo.

Sanqiange disputava o desafio com outros dois influenciadores, onde a punição por ter perdido era tomar ‘Baijiu’, conhecida como “vodca chinesa”, com teor alcólico de 30% a 60%. De acordo com a família do rapaz, o streamer bebeu no mínimo quatro garrafas da bebida.

Após a repercussão da morte de Sanqiange, o vídeo foi removido e a plataforma comunicou que gravar vídeos ingerindo bebida alcoólica durante transmissão ao vivo é proibido e inclui banimento da plataforma. No entanto, o streamer já havia sido banido do ‘Douyin’ or gravar vídeos ingerindo álcool.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)