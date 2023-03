Ex-atacante argentino, Sérgio Agüero sofre arritmia cardíaca durante live; vídeo

O ex-atacante argentino Sergio Aguëro deu um baita susto nos fãs durante uma transmissão ao vivo com o streamer espanhol Ibai Llanos, na última quarta-feira (29).

Durante a conversa, Aguëro demonstrou desconforto, colocou a mão no peito e interrompeu a conversa com Ibai. Após alguns segundos, o ídolo do Manchester City revelou o que havia sentido.

"Creio que me pegou uma pequena arritmia", afirmou o argentino de 34 anos. Preocupado, Ibai pergunta se Sergio precisa de atendimento médico, mas Aguëro tranquiliza. "Tenho um chip e ele vai detectar. Ele me mandaria um sinal", respondeu.

