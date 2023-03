Jogador morreu: zagueiro da Costa do Marfim morre a caminho do hospital após mal súbito; vídeo

O Racing Club de Abidjan, da liga nacional da Costa do Marfim, perdeu um de seus jogadores durante uma partida que foi disputada no último domingo (5). Sylla Moustapha tinha apenas 21 anos e teve um mal súbito durante a partida contra o Stars Olympic FC, vindo a falecer a caminho do hospital.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível observar o zagueiro dando passos para trás e caindo de costas no gramado. Um integrante do time rival percebe que Sylla está desacordado e chama pelo atendimento médico. O jovem atleta chegou a ser socorrido no gramado, mas morreu no trajeto ao hospital. Veja o vídeo do momento em que o jogador cai no gramado:

Após o jogador ser levado para atendimento, a partida continuou, terminando no placar de 3 a 1 para o Racing. O time da casa ainda comemorou a vitória, mas a notícia da morte de Sylla acabou com a festa do clube.

O ex-jogador de futebol Didier Drogba, que é natural da Costa do Marfim, prestou condolências às pessoas próximas ao jovem atleta e cobrou providências da liga nacional:

“Condolências ao futebol da Costa do Marfim. Três mortes de jogadores da liga da Costa do Marfim em menos de quatro anos. Quando serão obrigatórias o acompanhamento médico dos jogadores de futebol “profissional”? Exame de sangue, ECG, testes de estresse? Quando chegará a medicina desportiva?”, comentou o jogador.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)