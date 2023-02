Atacante da Seleção Brasileira, Neymar homenageia Glória Maria: 'Descanse em paz'

O atacante Neymar Jr., da Seleção Brasileira e do PSG-FRA, usou as redes sociais para prestar uma homenagem à Glória Maria. A jornalista morreu nesta quinta-feira (2), em decorrência de um câncer cerebral. Nos stories do Instagram, o jogador repostou um vídeo feito pelo Instituto Neymar Júnior, que divulgou registros da repórter quando visitou o local, em 2018.

Neymar escreveu 'descanse em paz', com um coração e uma pomba branca ao lado. A publicação do instituto do camisa 10 enalteceu a comunicadora e afirmou que o legado de Glória Maria é eterno. “A jornalista esteve no Instituto em 2018 e deixou seu carinho, inteligência e inspiração para nós. Que Deus possa confortar os corações da sua família. Seu legado é eterno”, diz um trecho da postagem.

Pioneira no jornalismo, Glória Maria também acompanhou momentos importantes do esporte mundial. A repórter cobriu Olimpíadas e Copas, além de ter feito reportagens especiais para o Esporte Espetacular e outros programas esportivos.