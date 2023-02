Ex- jogador do PSG “morre” em campo por oito minutos

O ex-jogador de futebol Davi Ginola, de 56 anos, “morreu” por oito minutos, quando desmaiou subitamente, durante uma partida beneficente em Mandelieu, na França, em 2016, quando jogou pelo PSG. Ginola foi socorrido pelo meio-campo Frederic Mendy, atualmente jogador do Évreux, que realizou a manobra de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) até chegar a equipe médica.

“Na partida em 2016, uma bombeira me deu três choques com o desfibrilador e disse ao meu amigo que eu estava morto. Ela disse que se o coração não começar de novo depois de três vezes, acabou. Mas meus amigos viram que eu estava lutando e disseram para ela continuar. Depois de me dar mais dois choques meu coração começou de novo”, relembrou o ex-jogador.

Depois de um ano, Ginola conheceu a bombeira que lhe atendeu e diz que ela chorou quando o viu. “Ela disse que era como ver um fantasma. Tenho que agradecer a ela e ao meu amigo”, completou.

O ex-jogador conta que o propósito de ter voltado à vida foi por ter conhecido Maeva Denat, sua namorada, naquele mesmo dia.

“A vida continua e você tem que acompanhá-la. Por outro lado, às vezes ainda olho para a cicatriz no meu peito e isso me lembra que fui um cara de sorte. Acho que deve ter alguém lá em cima que me incentivou a ficar, mas não sei por quê. Ainda tenho tantas perguntas que não consigo responder. Quando apresento Maeva às pessoas, digo: ‘Esta é minha namorada e nos conhecemos no dia em que morri'”.

Importância dos primeiros socorros

Ginola ressaltou também a importância das pessoas terem conhecimento dos primeiros socorros para usar em caso de necessidade. “Precisamos educar as pessoas para que pelo menos uma pessoa em cada família conheça os primeiros socorros. Você provavelmente nunca precisará usá-lo, mas o conhecimento permitirá que você reaja se algo acontecer”, declarou.

O que é a Manobra RCP?

A manobra de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) consiste em um conjunto de técnicas de compressões torácicas para reverter a parada cardiorespiratória, reanimando o coração para bombear sangue, a fim de melhorar a circulação sanguínea, levando, então, oxigênio ao cérebro.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)