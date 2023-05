Ana Maria Braga: veja as melhores receitas do Mais Você em 2023

O "Mais Você" é um programa de variedades comandado por Ana Maria Braga, mas ele é conhecido mesmo pelas delícias culinárias que são apresentadas todas as manhãs. A apresentadora ensina diariamente as receitas mais saborosas e fáceis de preparar.

Pudim de café, lombo suíno no refrigerante e croquete de abobrinha foram algumas das receitas que a apresentadora já ensinou este ano. Confira as melhores receitas do "Mais Você" em 2023.

Pudim de café

Esta receita ensina a incrementar e inovar uma das sobremesas mais famosas, dessa vez com um sabor marcante de café. O preparo do pudim de café ficou conhecido pela sua praticidade e facilidade, além de levar apenas cinco ingredientes: ovos, leite condensado, leite, chocolate e, é claro, café.

O tempo de preparo é de 1 hora e 40 minutos, com rendimento de até oito pedaços. Ideal para saborear depois do almoço em família ou em datas especiais, como Dia das Mães.

Confira o passo a passo da receita:

Sorvete de doce de leite e chocolate

Para deixar os dias quentes mais frescos, Ana Maria Braga ensinou a fazer um sorvete de doce de leite e chocolate. O sorvete caseiro leva poucos ingredientes em seu preparo, como creme de leite com soro, chocolate em pó 50%, doce de leite e uma pitada de sal. A receita rende cerca de 1 quilo e 400 gramas.

Para acompanhar, a apresentadora mostrou o passo a passo para fazer uma calda de maracujá. Uma receita simples, feita com a polpa da fruta, açúcar e um pouco de cachaça. A calda fica pronta em 10 minutos e chega a render 700 gramas.

Confira o passo a passo da receita:

Lombo suíno no refrigerante

Para surpreender e ser o destaque na hora do almoço, a apresentadora do Mais Você preparou um lombo suíno no refrigerante de laranja. Na receita, a carne suína é marinada no refrigerante, alho, pimentão, cebola, sal e pimenta-do-reino moída, depois, recheada com linguiça calabresa.

Seu cozimento é feito na panela de pressão, para ficar macia e suculenta. O caldo que se forma na marinada é usado para fazer o molho. De acompanhamento, Ana Maria sugere uma farofa simples e um arroz temperado, sem esquecer que o lombo é a estrela do prato.

Confira o passo a passo da receita:

Creme de batata-doce

O creme de batata-doce é uma receita curinga que pode ser servida como molho de massas ou acompanhamento para carnes.

A receita leva batata-doce, leite, água, alho, queijo parmesão e outros ingredientes simples. No Mais Você, Ana Maria Braga serviu o creme com bisteca suína e alho frito.

Confira o passo a passo da receita:

Croquete de abobrinha

No Mais Você, Ana Maria Braga ensinou um aperitivo simples e diferente para servir nos encontros com a família e amigos. O croquete de abobrinha é uma receita fácil que promete conquistar até quem não gosta do legume.

Para acompanhar, a apresentadora preparou um creme azedo feito com apenas quatro ingredientes, para dar um toque especial ao croquete.

Confira o passo a passo da receita:

