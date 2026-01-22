Gêmeos Homci protagonizam filme 'Teste para Cardíaco' que será transmitido no Cine BBB e na Globo

Este mês, a TV Globo libera mais uma etapa do projeto Telefilmes Regionais, produções de ficção produzidas em parceria com afiliadas e regionais da emissora em sete estados brasileiros, incluindo a TV Liberal. Além do Pará, fazem parte Bahia, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e o Distrito Federal. Cada telefilme é um retrato autêntico das tradições, sotaques e expressões culturais de diferentes regiões do país, contando com equipes e elencos formados por talentos locais.

A obra paraense, “Teste para Cardíaco”, entra para o projeto para expor uma relação familiar bem movimentada com a presença do fanatismo pelo futebol local. Em Belém, em meio ao calor do Ver-o-Peso e à rivalidade do Re-Pa, a família de Regina (Astrea Lucena) entra em crise quando ela sofre um infarto e precisa ser internada. Alberto (Diego Homci), o filho responsável, tenta manter a casa e o sustento da família até a volta inesperada de Alan (Tiago Homci), seu irmão gêmeo recém-saído da prisão, reacender feridas e desconfianças do passado. Para salvar a barraca que sustenta três gerações da família, os irmãos, antigas promessas do futebol, veem-se obrigados a jogar juntos novamente em um campeonato entre feirantes. Entre conflitos, memórias e reaproximações, Alberto e Alan vão descobrir se é possível reencontrar a parceria perdida.

VEJA MAIS

“Eu e o meu irmão somos protagonistas, minha amiga! Chegou esse presente do universo, estamos realizados artisticamente e com muito entusiasmo pelo o que vem pela frente nas nossas carreiras! Os papéis vieram através de convites; primeiro a produção de elenco da Globo pediu material e depois fizeram o convite”, explica Tiago Homci.

Além dos gêmeos, fazem parte da obra Domithila Cattete, Paulo Marat, Kadu Santoro, Leoci Medeiros, Tarsila Rosa, Graciane Gonçalves, Brumma Ferreira, Ramon Rivera, dentre outros.

“Teste para Cardíaco” foi gravado ao longo de janeiro com locações em diversos lugares de Belém, incluindo o Ver-o-Peso. Mesmo tendo no currículo diversos trabalhos grandes, o ator garante que a intensidade desse foi gratificante.

“As gravações foram puxadas, tivemos uma excelente preparação de elenco com a Isabela Catão, que começou depois do Natal e tivemos apenas uma folguinha na virada do ano. Iniciamos as gravações dia 5 de janeiro e acabamos no dia 17. Foi um ritmo bem puxado. A gente considera que esse é o melhor trabalho da nossa carreira e estamos muito ansiosos para ver o resultado”, pontua Tiago.

O projeto Telefilmes Regionais primeiro passa as obras dentro do Big Brother Brasil 26, através do CINE BBB no Cinema do Líder. Ou seja, os brothers assistem na casa primeiro. Em seguida, ele é exibido na “Tela Quente”, sempre às segundas após o reality. A previsão é que “Teste para Cardíaco” seja transmitido nos primeiros dias de março.

“É sensacional, é estar no lugar que almejamos e que a gente merece, ainda mais contando essa história linda paraense, representando o nosso Estado, mostrando a cultura local, dialetos, gírias, culinária e costumes”, enfatiza Tiago Homci.

Outra questão que deixa o ator emocionado é a possibilidade de trabalhar mais uma vez ao lado do irmão Diego Homci. Os dois já estiveram juntos no teatro, cinema e televisão. No teatro, eles fizeram juntos “120 Dias de Sodoma” (2013), “Comédia em Dobro” (2015) e “Cama de Gato” (2017). Na televisão, eles estiveram juntos em Além do Horizonte, da TV Globo, em 2013. Além disso, atuaram em “Dois”, curta-metragem que está disponível no YouTube, em 2015.

“É viver mais um sonho. Desde a primeira novela a gente achava que entraria um ou o outro, mas Deus foi tão generoso que trouxe o trabalho como gêmeos para os dois. É muito bom trabalhar com ele porque a gente tem praticamente uma forma de trocar através de simbiose”, acrescenta.

Tiago Homci, Diego Homci e Domithila Cattete gravando o Ver-o-Peso (Divulgação)

Na trama, ainda tem a presença de Paulo Marat, que interpreta Raimundo, um feirante muito amigo da família, e de Domithila Cattete, que interpreta Rafaela, filha de Alberto, uma estudante de enfermagem na UFPA.

“É muito bom contar história de paraenses, sendo paraense, porque é a nossa cultura que pulsa dentro da gente. Tenho muito orgulho de o cinema do Norte ter essa possibilidade de destaque mundial. Acho que está essa expectativa grande”, disse Domithila.

Diego Homci também destaca toda essa representatividade em “Teste para Cardíaco”: “A gente sabe dessa questão de Rio de Janeiro e São Paulo sempre serem o centro das produções. Para a gente, foi muito difícil criar uma carreira e estar representando uma história paraense e regional é uma honra e um legado. A gente aproxima o cinema de muita gente que gostaria de estar também contando histórias. Além disso, ter os brothers assistindo vai ser bem interessante através do Cine BBB.”

O filme tem direção de Fernando Segtowick, a direção de fotografia é de Thiago Pelaes, o argumento é de Lucia Tupiassu e o roteiro de Adriana de Faria.

Para Gabriel Jacome, diretor de gestão e conteúdo da TV Globo, o projeto Telefilmes Regionais é parte central da estratégia da emissora para produzir e mostrar "histórias do Brasil para brasileiros".

"O Brasil é diverso e profundamente criativo. Ao produzir telefilmes com equipe e elenco local, colocamos essas identidades no centro da narrativa, gerando impacto cultural, conexão genuína com o público e novas oportunidades para talentos regionais brilharem em escala nacional. São histórias que nascem do olhar específico de uma região, mas dialogam com o país inteiro, mostrando que a potência narrativa brasileira está presente em todos os lugares, em cada cidade, em cada voz", assinala.