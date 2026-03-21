Vocalista da banda Warilou e filhas estão no 'Em Família com Eliana' na TV Globo neste domingo (22)

Uma atração especial para a torcida paraense na tarde deste domingo (22) na telinha da TV Globo é conferir a participação de representantes do Pará no programa "Em Família com Eliana". Quem vai estar no palco com a apresentadora é a Família Marçal, integrada por Giovanna, Lídia e Joba Marçal (vocal da Banda Warilou). No caso, Joba e suas duas filhas.

Será um programa com abordagem na paixão pela música por parte de famílias de diferentes regiões do Brasil. Nas redes sociais, Joba, Lídia e Giovanna convocam os paraenses a torcerem por eles no programa.

"Que felicidade compartilhar nossa história e nossa música com esse brasilzão lindo! Vai ter @familia.marcal no @emfamiliacomeliana! 🥹🤍 valeu @tvliberal!"ressaltata Giovanna nas redes sociais.

Já Lídia Marçal destaca: "Muito feliz em fazer parte dessa história, representando o Norte com a minha família 🥹❤️ Da @familia.marcal pra sua ❤️❤️❤️". E nas redes sociais, muita gente se manifestou, declarando apoio à Família Marçal.

O programa "Em Família com Eliana" vai ao ar na TV Globo às 14h15 deste domingo (22).