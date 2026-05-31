Missa na Basílica Santuário inicia programação de lançamento do Cartaz do Círio 2026

A celebração das 18h na Basílica Santuário de Nazaré, presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Júlio Endi Akamine, marca o início da noite mais aguardada do mês mariano. Fiéis lotam o templo e a Praça Santuário neste domingo (31) para acompanhar a liturgia que precede a revelação da identidade visual do Círio de Nazaré 2026.

(Foto: Carmem Helena)

A cerimônia encerra oficialmente a Quermesse Mariana e abre o período de preparações intensas para as festividades de outubro. A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) organizou uma estrutura na área externa para que o público acompanhasse cada momento em tempo real.

O Círio de Nazaré é a maior manifestação católica do Brasil e uma das maiores do mundo, reunindo cerca de 2 milhões de pessoas em Belém, no Pará, todo segundo domingo de outubro. A festividade é Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

(Foto: Carmem Helena)

A celebração, que se estende por 15 dias, tem suas raízes no século XVIII e combina devoção, lendas locais e muita cultura popular.

A história teve início em outubro de 1700, quando um caboclo chamado Plácido José de Souza encontrou uma pequena imagem de madeira de Nossa Senhora de Nazaré (de aproximadamente 28 cm) às margens do Igarapé Murutucu.

(Foto: Carmem Helena)

A tradição conta que Plácido levou a estatueta para sua casa, mas no dia seguinte ela havia desaparecido. Ao procurá-la, encontrou-a novamente no mesmo local onde a havia visto pela primeira vez.

(Foto: Carmem Helena)

Isso ocorreu várias vezes até que Plácido entendeu ser um sinal divino e construiu uma pequena capela no local, que mais tarde se tornaria a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré.