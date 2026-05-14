Bragança divulga programação do 38º Festival Junino com atrações nacionais e artistas paraenses

A Prefeitura de Bragança divulgou oficialmente a programação do 38º Festival Junino de Bragança – Arraial do Caeté, um dos eventos culturais mais tradicionais do nordeste paraense. A festa acontecerá entre os dias 3 e 7 de junho e promete reunir grandes atrações nacionais, artistas regionais e manifestações culturais típicas do período junino.

Entre os nomes anunciados estão a dupla Seu Desejo, que abre a programação no dia 3 de junho, além de Silvânia & Berg no dia 4, Zé Vaqueiro no dia 5, banda Tupinambá no dia 6 e o cantor Eric Land encerrando o festival no dia 7 de junho.

A divulgação da programação movimentou as redes sociais e gerou expectativa entre moradores e visitantes, já que o Festival Junino de Bragança é considerado um dos maiores eventos culturais da região, atraindo público de diversos municípios paraenses.

Festival vai reunir grandes nomes da música regional e nacional (Divulgação/Prefeitura de Bragança)

Além dos shows, o Arraial do Caeté deve contar com apresentações culturais, quadrilhas juninas, grupos folclóricos, gastronomia típica e movimentação da economia local, especialmente nos setores de comércio, alimentação e turismo.

Realizado há quase quatro décadas, o festival se consolidou como uma das principais tradições culturais de Bragança, reunindo música, dança e elementos da cultura popular amazônica em uma grande celebração junina.

A expectativa é de que milhares de pessoas participem da programação ao longo dos cinco dias de evento.