Listão do Prosel 2026 da Ufra será divulgado nesta sexta-feira (13); saiba o horário

Para este ano, a Ufra organizou uma programação especial para a divulgação presencial do listão, com apresentação cultural, que inicia às 10h, no campus Belém

Saul Anjos
fonte

A imagem em destaque mostra candidatos conferindo os nomes no listão. (Foto: Bruno Chaves | Ascom Ufra)

O listão do Processo Seletivo Próprio (Prosel) da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) será divulgado nesta sexta-feira (13/3). Para este ano, a Ufra organizou uma programação especial para a divulgação presencial do listão, com apresentação cultural, que inicia às 10h, no campus Belém. A divulgação de forma online será às 12h.

De acordo com a UFRA, o Prosel de 2026 obteve um recorde de inscrições desde a sua volta. Foram 12.273 inscrições para 1.145 vagas em 43 cursos de graduação, distribuídos nos seis campi da Rural da Amazônia.

O grande número de inscritos fez com que o resultado fosse adiado, explicou o pró-reitor de ensino, César Tenório. “O certame do Prosel em 2026, obteve um número recorde de candidatos desde a sua primeira edição. Esse aumento acarretou o replanejamento da equipe técnica do processo seletivo, que precisou de um maior tempo para organização interna, visando à tranquila divulgação do listão dos aprovados”, justificou.

Antes da divulgação do listão, o pró-reitor de ensino, César Tenório, e a reitora da Ufra, Janae Gonçalves, irão falar aos presentes, acolhendo os novos calouros. Logo após terá apresentação dos 10 primeiros colocados no Prosel deste ano e a liberação do listão de forma presencial. Também terá apresentação de grupo folclórico e carreata com DJ.

“A Ufra organizou um momento especial para a divulgação do listão dos aprovados da Rural da Amazônia. A programação foi pensada para já iniciar com o acolhimento dos novos calouros. Estamos em tempos modernos, mas a tradição também se faz presente na Ufra, pois este momento é inesquecível para o estudante que se preparou e conseguiu vencer. Venha participar presencialmente, vai rolar marchinha do vestibular, passeio atrás do trio e grupo regional para animar a festa”, afirmou o pró-reitor de ensino.

O listão de forma online estará disponível às 12h, no site da Proen, em proen.ufra.edu.br, para todos os candidatos que não puderem participar da programação presencial.

