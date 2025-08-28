Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Bonito receberá 60 novas moradias do MCMV; notícia foi anunciada pelo ministro das cidades

Mais da metade das casas será destinada às famílias da zona rural do município

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa de moradias do MCMV (Adams Mercês / Ministério das Cidades)

Nesta quinta-feira, 28, o ministro das cidades Jader Filho anunciou em um post nas redes sociais que o município de Bonito, localizado no nordeste paraense, irá receber 60 novas moradias advindas do projeto Minha Casa Minha Vida (MCMV) do governo federal. 

O prefeito de Bonito Alex do Povo (MDB) e o deputado estadual Fábio Figueiras (PSB) também estavam presentes no vídeo publicado pelo ministro. Dentre as novas residências, 40 delas serão destinadas às famílias da zona rural, enquanto 20 serão para residentes da cidade. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jader filho minha casa minha vida

MCMV
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Jamais pedirei a um partido para não lançar candidato a presidente, afirma Lula

28.08.25 15h08

ELEIÇÕES 2026

Lula diz que Rodrigo Pacheco está qualificado para ser candidato ao que quiser

Lula afirmou que, se Pacheco fosse candidato ao governo de Minas e a prefeita de Contagem (MG), Marília Campos (PT) aceitasse ser vice, "seria uma boa dupla".

28.08.25 13h49

casa própria

Bonito receberá 60 novas moradias do MCMV; notícia foi anunciada pelo ministro das cidades

Mais da metade das casas será destinada às famílias da zona rural do município

28.08.25 13h32

'The Economist' põe na capa Bolsonaro de 'Viking do Capitólio'

28.08.25 12h48

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

ato

Apoiadores de Bolsonaro fazem manifestação em Belém e pedem o impeachment de Moraes

Ato ocorreu na manhã desta sexta-feira (22/08), em São Brás

22.08.25 10h05

LEGADO

Morre Diogo Seixas Condurú, advogado e ex-magistrado do TRE/PA

Diogo tratava um câncer no instestino

25.08.25 12h09

Assalto

Eduardo Bolsonaro associa assalto na casa de avós a Alexandre de Moraes

De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, agentes do 37º BPM (Resende) foram acionados para uma ocorrência de roubo a residência no bairro Vila Julieta

25.08.25 12h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda