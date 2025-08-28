Bonito receberá 60 novas moradias do MCMV; notícia foi anunciada pelo ministro das cidades

Nesta quinta-feira, 28, o ministro das cidades Jader Filho anunciou em um post nas redes sociais que o município de Bonito, localizado no nordeste paraense, irá receber 60 novas moradias advindas do projeto Minha Casa Minha Vida (MCMV) do governo federal.

O prefeito de Bonito Alex do Povo (MDB) e o deputado estadual Fábio Figueiras (PSB) também estavam presentes no vídeo publicado pelo ministro. Dentre as novas residências, 40 delas serão destinadas às famílias da zona rural, enquanto 20 serão para residentes da cidade.