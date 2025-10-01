Capa Jornal Amazônia
Lula vem ao Pará para agenda de compromissos em Belém e Marajó

Presidente inaugura creche em Breves, após, em Belém, visita obras e faz inaugurações para a COP30

O Liberal
fonte

Presidente Lula vai ao Marajó nesta quinta-feira (2) para inaugurar creche em Breves e anuncia o pacto pela retomada de obras da educação no Arquipélago (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega ao Pará para estada de dois dias, nesta quinta-feira (2) e sexta-feira(3). Ele vai ao município de Breves, no Marajó, para a inauguração da Creche Afonso Brito e o anúncio de obras na área da educação. Em Belém, fará visitas às obras estratégicas para a COP 30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), marcada para 10 a 21 de novembro.

Na visita ao Marajó, nesta quinta-feira, Lula terá a companhia do ministro da Educação, Camilo Santana, no ato de entrega da creche Afonso Brito, em Breves. De acordo com a agenda divulgada pelo Palácio do Planalto, a inauguração da creche será às 11h. O governo federal informou que a creche a ser entregue, nesta quinta-feira, começou a ser construída ainda no ano de 2011, mas a obra foi paralisada com outras mais de 100 na região.

Em seguida, por volta das 12h30, Lula e Camilo vão para a orla da cidade de Breves, para a cerimônia de entregas do Ministério da Educação (MEC). Está previsto o anúncio da retomada das obras que fazem parte do projeto Fundo Nacional de. Desenvolvimento da Educação (FNDE Chegando Junto).

O FNDE Chegando Junto é uma iniciativa que busca levar, de forma integrada, os programas e ações desenvolvidos pela autarquia federal a determinadas regiões do país, que são selecionadas a partir de critérios e indicadores técnicos que retratam a necessidade de atuação mais específica.

Visitas às obras do Porto Futuro II em Belém

À tarde, a partir das 16h30, Lula visita o Porto Futuro II, complexo cultural e de lazer em fase de conclusão. Entre os destaques da visita estão o Museu das Amazônias: espaço dedicado à ciência e tecnologia da Amazônia, que abrigará a exposição Amazônia, do fotógrafo Sebastião Salgado; o Centro Gastronômico; e o Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, área voltada à sustentabilidade, inovação e geração de oportunidades de bionegócios. O presidente também vai visitar obras de macrodrenagem e urbanização

Na sexta-feira (3), a agenda do presidente começa às 9h com visita às obras de macrodrenagem e urbanização do Canal da União. Em seguida, às 10h, ele visitará o Parque da Cidade, que será a sede dos principais eventos da COP30 em Belém.

Ainda nesta sexta-feira, a partir das 13h30, Lula participa da Cerimônia de Anúncios de Investimentos em Drenagem e inaugura o Parque Linear da Nova Doca, obra voltada à mobilidade e urbanização da capital paraense.

