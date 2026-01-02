Capa Jornal Amazônia
Polícia Federal determina retorno de Eduardo Bolsonaro ao cargo de escrivão

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro estava afastado da corporação para cumprir o serviço como deputado, mas teve o mandato cassado por excesso de faltas

Lívia Ximenes
Eduardo Bolsonaro mora nos Estados Unidos desde o começo de 2025 (Youtube @SBTnews)

A Polícia Federal (PF) determinou que Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, retorne ao cargo de escrivão após ter o mandato como Deputado Federal cassado. Eduardo estava afastado da PF para cumprir o serviço na Câmara. A medida da corporação foi publicada nessa sexta-feira (2) no Diário Oficial da União (DOU).

O mandato de Eduardo, do Partido Liberal de São Paulo (PL-SP), foi cassado no dia 18 de dezembro por excesso de faltas. A decisão foi assinada pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), e mais quatro membros. O filho de Bolsonaro não está inelegível, entretanto, pode se tornar caso seja condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) pela tentativa de golpe de Estado.

Conforme as regras estabelecidas no Brasil, deputados e senadores não podem faltar mais do que 1/3 das sessões deliberativas do ano. O filho do ex-presidente mora nos Estados Unidos desde o início de 2025. A mudança ocorreu, segundo ele, para não ocorrer uma possível perseguição jurídica e política.

Brasil
