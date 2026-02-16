Mulher é atingida por caminhão de limpeza e morre durante folia em Salvador

Uma jovem de 24 anos morreu após ser atropelada por um caminhão de limpeza no circuito Barra-Ondina, em Salvador, na madrugada desta segunda-feira (16), durante as festividades do Carnaval.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), as equipes foram acionadas para atender à ocorrência, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações da TV Bahia, afiliada da Globo, a jovem estava com amigos quando subiu no para-choque do caminhão, perdeu o equilíbrio, caiu e acabou sendo atingida pelo veículo. O motorista do caminhão e testemunhas já prestaram depoimento às autoridades.

VEJA MAIS



A vítima era bióloga e estudante de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para os procedimentos legais, com apoio das Polícias Civil e Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em nota, a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) lamentou o acidente e reforçou a orientação para que foliões não subam em veículos durante o Carnaval, visando evitar tragédias como essa.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)