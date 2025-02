O que é ebó? E quanto custa fazer um para proteção e prosperidade?

A palavra Ebó tem origem no idioma yorùbá e o seu significado está relacionado à oferenda, sacrifício ou troca de elementos com os Orixás. Por conta disso, ele é elemento importante nas religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda.

Em geral, os ebós são feitos com diversos objetivos, como limpeza espiritual ou em momentos específicos para a pessoa, como casamento, mudança de emprego e nascimento de ente querido. Em comum, sempre há a busca por bençãos e proteção.

O que é um Ebó?

O Ebó é uma espécie de presente para os orixás, as divindades das religiões de matriz africana, ou para entidades espirituais, já que a pessoa que o oferece está buscando equilibrar as dificuldades da vida. É uma forma de pedir ou agradecer pela paz, tranquilidade, sabedoria, saúde, prosperidade e amor alcançado.

A prática é um culto à Ifá e do candomblé, que só pode ser revelado por meio do jogo de búzios ou Òpèlè Ifá (jogo de Ifá). Acontece que, normalmente, ele contem alguns alimentos, que já dão pistas para qual entidade ou dinvidade ele está destinado. Nessas religiões, a comida tem importância, já que ela carrega uma energia muito forte, que é capaz de atrair coisas boas e repelir as ruins.

Como os Ebós estão ligados a um Odù (caminho de Ifá) ou a um Orixá, é preciso que um Babalawôs, Babalorixás ou Yalorixás para interpretar o jogo de búzios ou de Ifá. Eles são os oráculos que determinam as magias, simpatias e outros rituais das religiões.

No momento em que o Ebó é feito, é comum que as pessoas entoem cânticos e façam invocações ao Orixá.

Quais são os principais tipos de Ebó?

As principais modalidades de Ebó são quatro, em que cada um tem um objetivo. Confira:

Ebo pípe: é considerada uma oferenda completa, em que envolve comidas votivas (específicas para o ritual) para todos os 16 principais orixás;

é considerada uma oferenda completa, em que envolve comidas votivas (específicas para o ritual) para todos os 16 principais orixás; Ebo opé: se trata de uma oferenda de agradecimento, servindo como forma de demonstrar gratidão aos Orixás;

se trata de uma oferenda de agradecimento, servindo como forma de demonstrar gratidão aos Orixás; Ebo ara enu je: feita ao corpo com tudo que a boca come;

feita ao corpo com tudo que a boca come; Ebo ètùtù: a finalidade da oferenda é em relação a harmonia, que busca equilibrar o momento e impedir que o mal se aproxime de alguém.

Quanto custa um Ebó?

Os preços possuem grande variação, conforme o pedido, tradição e casa/ terreiro a ser realizado o ebó. Os valores podem variar de cerca de R$ 300 a R$ 1.000, mas podem alcançar até quantias maiores.

