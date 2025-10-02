Técnico do Paysandu lamenta empate com o Cuiabá, cita falha e diz: ‘não fomos inteligentes’

O empate em 1 a 1 entre Paysandu e Cuiabá, pela 30ª rodada da série B, manteve o Papão na lanterna da competição e, podendo piorar a situação, já que o clube paraense abriu a rodada e todos os concorrentes anda entrarão em campo, podendo aumentar a distância para o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. O técnico bicolor, Márcio Fernandes, avaliou como uma partida boa do clube alviceleste e afirmou que o time não foi inteligente em algumas tomadas de decisões.

Márcio Fernandes falou sobre a postura do time bicolor e afirmou que o gol tomado foi em uma falha na saída de bola, em um momento em que o Paysandu dominava a partida.

“Fizemos um bom jogo, só não fomos inteligentes em propor o jogo na hora mais importante pra gente. Quando levamos o gol estávamos melhores na partida. Tivemos uma saída do nosso volante errado, quando isso ocorre proporciona ao adversário um pouco mais de abertura da nossa zaga e tínhamos que parar a jogada. Não paramos e acabamos tomando o gol”, disse.

O comandante do Papão fez questão de citar o empenho dos atletas em campo, mas citou que o placar adverso prejudicou, principalmente pela posição em que o Paysandu se encontra na competição.

“Faltou ter o discernimento de fazer a coisa certa, mas o time teve 62% de posse de bola, paciência pra rodar a bola e perdemos o Diogo, nosso melhor cabeceador. Estamos no caminho certo, o time lutou bastante, teve chances de gols. Não é fácil sair pra cima do adversário com o placar adverso e virar o jogo na situação que estamos. Isso tudo mexe com a cabeça do jogador, a tranquilidade que ele possui fora de Belém ele não tem jogando aqui e isso tudo precisamos ponderar, mas sabemos que fizemos um bom jogo”

Curuzu

Márcio comentou sobre a pressão que é jogar na Curuzu em um momento delicado. Para o técnico do Paysandu, o time precisa entender que o estádio é o principal local do clube, mas também frisou a importância de um trabalho psicológico com os atletas.

“Estamos tentando mudar a ideia de (jogar na Curuzu). Nossa casa é aqui e aqui que sabemos de todos os detalhes para vencer o jogo. Mas talvez o momento em que estamos hoje, faz com que o jogador não tenha a confiança de tentar, errar e tentar novamente, coisa que fora daqui é mais fácil. Mas vamos insistir, continuar nessa batida para que possamos melhorar dessa condição psicológica jogando aqui dentro”, falou.

Chances

O comandante bicolor falou sobre s diminuição dos jogos, o Paysandu na lanterna, podendo piorar a situação, porém, afirmou que vai acreditar até o fim na permanência do Papão na Série B.

“Não posso chegar aqui e falar que será fácil (livrar o Paysandu do rebaixamento), não é fácil, mas não posso nunca desistir. Enquanto tivermos chances vou continuar lutando, acreditando que é possível, mesmo sabendo das dificuldades que teremos”, finalizou.