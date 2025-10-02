Paysandu evita derrota para o Cuiabá no fim, mas segue na lanterna da Série B

O Paysandu mostrou poder de reação, mas voltou a tropeçar em casa e empatou em 1 a 1 com o Cuiabá nesta quinta-feira (2), na Curuzu, pela 30ª rodada da Série B. O resultado, conquistado com um pênalti convertido por Garcez no fim, mantém o Papão na lanterna com 25 pontos, ainda sete atrás do primeiro time fora do Z4, e deixa a luta contra o rebaixamento cada vez mais difícil. Mesmo com a reação no final da partida, o empate é ruim para as pretensões bicolores. Faltando oito rodadas do final, o rebaixamento parece iminente. O próximo jogo será na terça-feira, contra o Botafogo-SP, fora de casa.

1º Tempo

Não que o Cuiabá tenha apresentado um bom futebol, mas foi o suficiente para ser superior ao Paysandu nos primeiros 45 minutos. Com intensidade desde o início, o Dourado dominou as ações ofensivas e abriu o placar com um golaço de Alejandro Martínez, aos 32 minutos.

A equipe visitante começou pressionando. Logo aos 7 minutos, Denilson achou Mateusinho livre, mas o lateral finalizou para fora. Pouco depois, aos 11, Mateusinho lançou Carlos Alberto, que driblou o marcador e bateu para boa defesa de Matheus Nogueira.

O Paysandu, por sua vez, teve dificuldade para trocar passes e chegar ao ataque, a torcida, que começou cantando, foi perdendo a paciência aos poucos. O Cuiabá ainda precisou mexer por lesão de Calebe, substituído por Gui Mariano, mas manteve o controle. O gol saiu aos 32 minutos: Martínez recebeu de David Miguel na intermediária, teve espaço para dominar e acertou um chute colocado no ângulo esquerdo de Matheus Nogueira, indefensável.

Depois do gol, o Paysandu tentou reagir e chegou a balançar a rede aos 42 minutos com Denilson, mas o lance foi anulado por impedimento. Nos minutos finais, o Papão apostou em bolas aéreas e teve duas oportunidades em cruzamentos de Denner, mas não conseguiu o empate e saiu vaiado pela torcida ao fim do primeiro tempo.

2º Tempo

O Paysandu voltou para a etapa final com Rossi no lugar de Denilson, buscando dar mais mobilidade ao ataque. Mas foi o Cuiabá quem começou melhor. Logo aos 2 minutos, Carlos Alberto ajeitou para Alejandro Martínez, que finalizou por cima. Pouco depois, o próprio Carlos Alberto recebeu lançamento de David Miguel e saiu cara a cara com Matheus Nogueira, que salvou o Papão do segundo gol.

Aos 12 minutos, o Paysandu teve a chance mais clara de toda a partida: Rossi cruzou rasteiro para Reverson, que apareceu livre na pequena área, mas chutou em cima do goleiro Luan Polli. A partir daí, o Cuiabá recuou suas linhas, cadenciou o jogo e passou a esperar os avanços do adversário para explorar os contra-ataques.

Com o tempo passando, o Paysandu se lançou ao ataque de forma desesperada, deixando espaços na defesa. A derrota em casa poderia praticamente sepultar as esperanças de escapar do rebaixamento, mas aos 40 minutos o árbitro marcou pênalti para o Papão após Carlos Eduardo ser travado por Jadson dentro da área. Garcez converteu e empatou o jogo, incendiando a torcida e devolvendo esperança nos minutos finais.

Apesar da pressão até o apito final, o placar permaneceu 1 a 1 na Curuzu.