Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu evita derrota para o Cuiabá no fim, mas segue na lanterna da Série B

Faltando oito rodadas do final, o rebaixamento parece iminente. O próximo jogo será na terça-feira, contra o Botafogo-SP, fora de casa

O Liberal

O Paysandu mostrou poder de reação, mas voltou a tropeçar em casa e empatou em 1 a 1 com o Cuiabá nesta quinta-feira (2), na Curuzu, pela 30ª rodada da Série B. O resultado, conquistado com um pênalti convertido por Garcez no fim, mantém o Papão na lanterna com 25 pontos, ainda sete atrás do primeiro time fora do Z4, e deixa a luta contra o rebaixamento cada vez mais difícil. Mesmo com a reação no final da partida, o empate é ruim para as pretensões bicolores. Faltando oito rodadas do final, o rebaixamento parece iminente. O próximo jogo será na terça-feira, contra o Botafogo-SP, fora de casa.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

1º Tempo 

Não que o Cuiabá tenha apresentado um bom futebol, mas foi o suficiente para ser superior ao Paysandu nos primeiros 45 minutos. Com intensidade desde o início, o Dourado dominou as ações ofensivas e abriu o placar com um golaço de Alejandro Martínez, aos 32 minutos. 

A equipe visitante começou pressionando. Logo aos 7 minutos, Denilson achou Mateusinho livre, mas o lateral finalizou para fora. Pouco depois, aos 11, Mateusinho lançou Carlos Alberto, que driblou o marcador e bateu para boa defesa de Matheus Nogueira.  

O Paysandu, por sua vez, teve dificuldade para trocar passes e chegar ao ataque, a torcida, que começou cantando, foi perdendo a paciência aos poucos. O Cuiabá ainda precisou mexer por lesão de Calebe, substituído por Gui Mariano, mas manteve o controle. O gol saiu aos 32 minutos: Martínez recebeu de David Miguel na intermediária, teve espaço para dominar e acertou um chute colocado no ângulo esquerdo de Matheus Nogueira, indefensável. 

Depois do gol, o Paysandu tentou reagir e chegou a balançar a rede aos 42 minutos com Denilson, mas o lance foi anulado por impedimento. Nos minutos finais, o Papão apostou em bolas aéreas e teve duas oportunidades em cruzamentos de Denner, mas não conseguiu o empate e saiu vaiado pela torcida ao fim do primeiro tempo. 

2º Tempo

O Paysandu voltou para a etapa final com Rossi no lugar de Denilson, buscando dar mais mobilidade ao ataque. Mas foi o Cuiabá quem começou melhor. Logo aos 2 minutos, Carlos Alberto ajeitou para Alejandro Martínez, que finalizou por cima. Pouco depois, o próprio Carlos Alberto recebeu lançamento de David Miguel e saiu cara a cara com Matheus Nogueira, que salvou o Papão do segundo gol.

Aos 12 minutos, o Paysandu teve a chance mais clara de toda a partida: Rossi cruzou rasteiro para Reverson, que apareceu livre na pequena área, mas chutou em cima do goleiro Luan Polli. A partir daí, o Cuiabá recuou suas linhas, cadenciou o jogo e passou a esperar os avanços do adversário para explorar os contra-ataques.

Com o tempo passando, o Paysandu se lançou ao ataque de forma desesperada, deixando espaços na defesa. A derrota em casa poderia praticamente sepultar as esperanças de escapar do rebaixamento, mas aos 40 minutos o árbitro marcou pênalti para o Papão após Carlos Eduardo ser travado por Jadson dentro da área. Garcez converteu e empatou o jogo, incendiando a torcida e devolvendo esperança nos minutos finais.

Apesar da pressão até o apito final, o placar permaneceu 1 a 1 na Curuzu.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paysandu

série b 2025

Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

TIC TAC

Paysandu evita derrota para o Cuiabá no fim, mas segue na lanterna da Série B

Faltando oito rodadas do final, o rebaixamento parece iminente. O próximo jogo será na terça-feira, contra o Botafogo-SP, fora de casa

02.10.25 21h02

SÉRIE B

Márcio Fernandes repete time do Paysandu que venceu Criciúma; confira as escalações

O jogo contra o Cuiabá será às 19h, na Curuzu

02.10.25 18h23

Círio de Nazaré

Torcedores do Paysandu levam água aos romeiros do Círio pelo 4º ano seguido; saiba como ajudar

Interessados em contribuir com garrafas de água podem fazer doações até 9 de outubro; veja os pontos de coleta e contatos

02.10.25 12h02

30ª RODADA

Com retorno de Rossi, Paysandu pega o Cuiabá na Curuzu; veja prováveis escalações

O técnico Márcio Fernandes, provavelmente, ainda não contará com o atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time, que ficou de fora no jogo passado por causa de uma lesão

02.10.25 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira

02.10.25 7h00

Futebol

Por meio de nota, Remo explica déficit financeiro de R$ 13 milhões: 'Não é prejuízo'

Clube azulino divulgou o Balanço Financeiro de 2024 na última terça-feira (30)

02.10.25 10h11

30ª RODADA

Com retorno de Rossi, Paysandu pega o Cuiabá na Curuzu; veja prováveis escalações

O técnico Márcio Fernandes, provavelmente, ainda não contará com o atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time, que ficou de fora no jogo passado por causa de uma lesão

02.10.25 7h00

Futebol

Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda

O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30)

30.09.25 18h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda