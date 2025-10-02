Torcedores do Paysandu levam água aos romeiros do Círio pelo 4º ano seguido; saiba como ajudar

O grupo de torcedores do Paysandu, denominado Twitteiros Bicolores, realizará, pelo quarto ano consecutivo, a ação solidária de distribuir água aos romeiros durante a principal procissão do Círio de Nazaré. A entrega ocorre em frente à sede social bicolor, na Avenida Nazaré, em Belém, e visa atender os fiéis que participam da celebração religiosa.

Segundo Cibelle Lima, organizadora da ação, a ideia de distribuir água surgiu durante uma conversa entre os membros do grupo no WhatsApp. Motivados pelo sentimento de solidariedade, amor e devoção a Nossa Senhora, eles decidiram ajudar os fiéis através dessa prática.

Com a proposta em mente, faltava apenas definir o local para a entrega das águas. Foi então que o Paysandu ‘entrou em campo’: com o apoio de pessoas que trabalhavam no clube na época e que também faziam parte do grupo, foi possível escolher a sede do time como ponto de concentração para a distribuição no dia da procissão.

Cibele também compartilhou o sentimento ao realizar a primeira ação, que aconteceu em 2022, e expressou como se sente privilegiada por participar de um momento tão significativo na vida de tantos fiéis que participam da procissão.

“Foi o primeiro Círio após a pandemia e estar ali, presenciando a fé das pessoas, é o que me motiva a fazer isso todos os anos. Lembro que, quando vi as pessoas jogando água na corda, pensei: ‘quero estar aqui todos os anos’. Foi uma experiência muito intensa, e não consigo explicar o quanto me senti abençoada naquele momento. Aquele ano trouxe um sentimento especial de gratidão pela saúde da nossa família e amigos, que estavam bem após tudo o que enfrentamos durante a pandemia”, disse Cibelle.

A organizadora também destacou o que motiva os membros do grupo a continuar essa tradição ano após ano, já que em 2025 será o quarto ano consecutivo em que realizam essa ação.

“Este é o nosso quarto ano consecutivo, e a cada edição a motivação cresce ainda mais. Assim que chega o segundo semestre, as pessoas começam a perguntar sobre a ação, e isso é extremamente gratificante. A cada ano, a importância desse ato se torna mais evidente, e precisamos de mais visibilidade para conseguir ainda mais doações e proporcionar uma experiência ainda melhor do Círio aos fiéis”, completou.

Doações

Para que a arrecadação de garrafas de água atinja o maior número possível, o grupo estabeleceu pontos de recebimento em diversos bairros da capital, funcionando até a próxima quarta-feira, dia 9 de outubro. Os interessados em contribuir podem entrar em contato nos seguintes telefones, conforme a localidade: Canudos e Parque Verde (91) 98242-9082; Guamá (91) 98213-6148; Pedreira (91) 98298-7382; Coqueiro/CN (91) 98535-7840; e Cremação (91) 98551-6293. Sua contribuição é fundamental para proporcionar uma experiência ainda melhor aos fiéis durante a procissão.