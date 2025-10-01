André Lima projeta duelo com o Cuiabá: 'Confiança pra fazer outro excelente jogo em casa'

O Paysandu volta a campo nesta quinta-feira (2), às 19h, na Curuzu, para enfrentar o Cuiabá pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Embalado pela vitória contra o Criciúma na última rodada, o Papão busca engatar uma sequência positiva na reta final da competição para escapar do rebaixamento.

Um dos destaques na vitória sobre o líder da Série B, o meio-campista André Lima comemorou o resultado e a atuação pessoal.

"Fico muito feliz pelos três pontos e também pela atuação, que eu vinha buscando há muito tempo. Infelizmente cheguei em uma fase muito ruim, mas continuei trabalhando aqui dentro e tô revertendo. Não foi a primeira boa atuação que eu tive e também não será a última", afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de repetir a postura diante do Cuiabá, André reforçou a confiança do elenco.

"Fizemos um excelente jogo lá e isso nos dá confiança pra fazer outro excelente jogo em casa, com o apoio da nossa torcida", disse.

O meio-campista também destacou que a reação precisa vir rodada a rodada, sem depender de resultados paralelos.

"Se você for lembrar aquela sequência, foram nove jogos de invencibilidade em que mais empatamos que ganhamos. Não pode ser desse jeito. Nosso foco tem que ser jogo a jogo, não dependemos de ninguém e vamos sair dessa situação só com as nossas pernas, sem depender de outros resultados", concluiu.

Paysandu e Cuiabá se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 19h, na Curuzu, pela 30ª rodada da Série B. A partida terá transmissão lance a lance no OLiberal.com e narração ao vivo na Rádio Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)