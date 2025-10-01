André Lima projeta duelo com o Cuiabá: 'Confiança pra fazer outro excelente jogo em casa' Meio-campista destacou confiança após vitória e afirmou que o time precisa focar em cada jogo para escapar do rebaixamento. Iury Costa 01.10.25 17h12 André foi um dos destaques da goleada sobre o Criciúma. (Foto: Matheus Vieira/ Paysandu) O Paysandu volta a campo nesta quinta-feira (2), às 19h, na Curuzu, para enfrentar o Cuiabá pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Embalado pela vitória contra o Criciúma na última rodada, o Papão busca engatar uma sequência positiva na reta final da competição para escapar do rebaixamento. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Um dos destaques na vitória sobre o líder da Série B, o meio-campista André Lima comemorou o resultado e a atuação pessoal. "Fico muito feliz pelos três pontos e também pela atuação, que eu vinha buscando há muito tempo. Infelizmente cheguei em uma fase muito ruim, mas continuei trabalhando aqui dentro e tô revertendo. Não foi a primeira boa atuação que eu tive e também não será a última", afirmou. Questionado sobre a possibilidade de repetir a postura diante do Cuiabá, André reforçou a confiança do elenco. "Fizemos um excelente jogo lá e isso nos dá confiança pra fazer outro excelente jogo em casa, com o apoio da nossa torcida", disse. VEJA MAIS Paysandu volta a vencer após 11 jogos e chances de rebaixamento diminuem, diz UFMG Time bicolor segue na luta contra a queda e precisa vencer a próxima partida contra o Cuiabá-MT para seguir vivo na Série B Pentacampeão do Mundo, Rivaldo cita a força das torcidas do Remo e do Paysandu na Série B Rivaldo falou dos favoritos ao acesso e fez questão de citar a força das torcidas do Leão e Papão O meio-campista também destacou que a reação precisa vir rodada a rodada, sem depender de resultados paralelos. "Se você for lembrar aquela sequência, foram nove jogos de invencibilidade em que mais empatamos que ganhamos. Não pode ser desse jeito. Nosso foco tem que ser jogo a jogo, não dependemos de ninguém e vamos sair dessa situação só com as nossas pernas, sem depender de outros resultados", concluiu. Paysandu e Cuiabá se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 19h, na Curuzu, pela 30ª rodada da Série B. A partida terá transmissão lance a lance no OLiberal.com e narração ao vivo na Rádio Liberal+. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU série b André Lima projeta duelo com o Cuiabá: 'Confiança pra fazer outro excelente jogo em casa' Meio-campista destacou confiança após vitória e afirmou que o time precisa focar em cada jogo para escapar do rebaixamento. 01.10.25 17h12 Série B Paysandu volta a vencer após 11 jogos e chances de rebaixamento diminuem, diz UFMG Time bicolor segue na luta contra a queda e precisa vencer a próxima partida contra o Cuiabá-MT para seguir vivo na Série B 01.10.25 12h08 TRETA Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha 30.09.25 21h44 AGORA Torcedores do Paysandu protestam contra a diretoria em frente à sede do clube Durante o ato, os manifestantes utilizaram um alto-falante para cobrar prestação de contas e acusar a diretoria 30.09.25 20h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES TRETA Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha 30.09.25 21h44 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 01.10.25 7h00 Futebol Retorno da Copa Norte: saiba formato da competição que fará parte da Copa Verde Competição terá início em 23 de março de 2026 e a final está marcada para 7 de junho de 2026 01.10.25 12h14