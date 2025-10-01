Capa Jornal Amazônia
Paysandu volta a vencer após 11 jogos e chances de rebaixamento diminuem, diz UFMG

Time bicolor segue na luta contra a queda e precisa vencer a próxima partida contra o Cuiabá-MT para seguir vivo na Série B

O Liberal
fonte

A probabilidade de rebaixamento diminuiu de 98,1% para 94,2%. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro após 11 jogos. A equipe bicolor superou o Criciúma-SC, então líder da competição, por 4 a 2, na 29ª rodada, e ganhou fôlego para voltar a sonhar com a fuga do rebaixamento. Contudo, o resultado manteve o Papão na lanterna, com 25 pontos.

Segundo estudos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de acesso do time paraense são nulas desde a 26ª rodada do campeonato. No entanto, a probabilidade de rebaixamento diminuiu. A UFMG aponta que a possibilidade de queda do Paysandu caiu de 98,1% para 94,2%.

Apesar da diferença de sete pontos para sair da zona de rebaixamento, o Paysandu terá a oportunidade de deixar a lanterna da Série B na 30ª rodada. O confronto decisivo do Papão será contra o Cuiabá-MT, na Curuzu. Os bicolores dependem, sobretudo, de uma combinação de resultados para ultrapassar o Amazonas, que atualmente tem 27 pontos e enfrenta o Athletic, em Minas Gerais.

Caso o time amazonense perca ou empate, o Paysandu assume a posição superior pelo melhor saldo de gols (−10 contra −15), um critério de desempate favorável aos paraenses. Se Amazonas e Athletic terminarem empatados, o cenário é ainda mais vantajoso, pois impede que um adversário direto se distancie na pontuação.

A matemática da salvação bicolor também inclui o Botafogo-SP (29 pontos) e o Volta Redonda (30 pontos). Torcer por derrotas dessas equipes é vital para aumentar significativamente as chances do Paysandu de escapar da zona de rebaixamento. Os próximos resultados são determinantes para que o Papão possa, enfim, iniciar uma reação no Campeonato Brasileiro, com os olhos da torcida também atentos ao duelo entre Ferroviária-SP e América-MG, um confronto direto na parte de baixo da tabela da Série B.

Um empate ou até mesmo uma vitória da Ferroviária-SP no duelo direto seriam resultados úteis para os objetivos do time de Belém, ajudando a manter a disputa bastante acirrada entre os clubes que brigam contra o descenso.

Uma vitória do Papão contra o Dourado, nesta quinta-feira (2), às 19h, na Curuzu, é essencial para que o sonho de se manter na Série B de 2026 continue vivo. A partida terá transmissão em tempo real pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+.

Palavras-chave

esportes

futebol

paysandu

paysandu

ufmg
Paysandu
.
