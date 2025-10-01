Paysandu volta a vencer após 11 jogos e chances de rebaixamento diminuem, diz UFMG Time bicolor segue na luta contra a queda e precisa vencer a próxima partida contra o Cuiabá-MT para seguir vivo na Série B O Liberal 01.10.25 12h08 A probabilidade de rebaixamento diminuiu de 98,1% para 94,2%. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro após 11 jogos. A equipe bicolor superou o Criciúma-SC, então líder da competição, por 4 a 2, na 29ª rodada, e ganhou fôlego para voltar a sonhar com a fuga do rebaixamento. Contudo, o resultado manteve o Papão na lanterna, com 25 pontos. Segundo estudos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de acesso do time paraense são nulas desde a 26ª rodada do campeonato. No entanto, a probabilidade de rebaixamento diminuiu. A UFMG aponta que a possibilidade de queda do Paysandu caiu de 98,1% para 94,2%. VEJA MAIS Remo volta a subir na tabela e Paysandu diminui distância para sair do Z-4 da Série B; confira Dupla Re-Pa venceu na 29ª rodada e conseguiu pontos importantes Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha Apesar da diferença de sete pontos para sair da zona de rebaixamento, o Paysandu terá a oportunidade de deixar a lanterna da Série B na 30ª rodada. O confronto decisivo do Papão será contra o Cuiabá-MT, na Curuzu. Os bicolores dependem, sobretudo, de uma combinação de resultados para ultrapassar o Amazonas, que atualmente tem 27 pontos e enfrenta o Athletic, em Minas Gerais. Caso o time amazonense perca ou empate, o Paysandu assume a posição superior pelo melhor saldo de gols (−10 contra −15), um critério de desempate favorável aos paraenses. Se Amazonas e Athletic terminarem empatados, o cenário é ainda mais vantajoso, pois impede que um adversário direto se distancie na pontuação. A matemática da salvação bicolor também inclui o Botafogo-SP (29 pontos) e o Volta Redonda (30 pontos). Torcer por derrotas dessas equipes é vital para aumentar significativamente as chances do Paysandu de escapar da zona de rebaixamento. Os próximos resultados são determinantes para que o Papão possa, enfim, iniciar uma reação no Campeonato Brasileiro, com os olhos da torcida também atentos ao duelo entre Ferroviária-SP e América-MG, um confronto direto na parte de baixo da tabela da Série B. Um empate ou até mesmo uma vitória da Ferroviária-SP no duelo direto seriam resultados úteis para os objetivos do time de Belém, ajudando a manter a disputa bastante acirrada entre os clubes que brigam contra o descenso. Uma vitória do Papão contra o Dourado, nesta quinta-feira (2), às 19h, na Curuzu, é essencial para que o sonho de se manter na Série B de 2026 continue vivo. A partida terá transmissão em tempo real pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu paysandu ufmg COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Série B Paysandu volta a vencer após 11 jogos e chances de rebaixamento diminuem, diz UFMG Time bicolor segue na luta contra a queda e precisa vencer a próxima partida contra o Cuiabá-MT para seguir vivo na Série B 01.10.25 12h08 TRETA Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha 30.09.25 21h44 AGORA Torcedores do Paysandu protestam contra a diretoria em frente à sede do clube Durante o ato, os manifestantes utilizaram um alto-falante para cobrar prestação de contas e acusar a diretoria 30.09.25 20h24 Futebol Petterson pede mais oportunidades no Paysandu após boa atuação contra o Criciúma Ex-Flamengo, o atacante disputou apenas três partidas pelo Paysandu até aqui, mas destacou que trabalha forte para conquistar espaço 30.09.25 19h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES TRETA Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha 30.09.25 21h44 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 01.10.25 7h00 FUTEBOL Remo volta a subir na tabela e Paysandu diminui distância para sair do Z-4 da Série B; confira Dupla Re-Pa venceu na 29ª rodada e conseguiu pontos importantes 01.10.25 9h04