Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto

O protesto de torcedores do Paysandu na noite desta terça-feira (30), em frente à sede social do clube, na avenida Nazaré, em Belém, ganhou novo capítulo após um episódio envolvendo um dirigente. André Martha, conselheiro do clube e vereador de Belém, afirmou ter sido agredido por um torcedor ao sair da reunião. Nas redes sociais, ele afirmou que deixará suas funções no Paysandu.

A gravação compartilhada pelo dirigente mostra Martha saindo da reunião ordinária do Conselho Deliberativo (Condel), realizada para discutir as contas do clube, quando passa próximo ao grupo de torcedores. Eles estavam separados dos dirigentes por uma estrutura de metal instalada para garantir a segurança do encontro. Em determinado momento, é possível ver que um torcedor empurra levemente o dirigente, que chegou a virar em direção ao manifestante, mas seguiu em frente. O momento foi registrado em vídeo e compartilhado pelo próprio Martha.

Na publicação, ele escreveu: “Podem comemorar, depois de hoje tô fora! Ser agredido é o fim da picada. Não desperdiçarei meu suor, meu dinheiro e meu esforço pelo Paysandu. Inventam um monte de mentira e uma parte da torcida acreditou.”

O protesto dos torcedores do Paysandu reuniu dezenas de torcedores, que fecharam parcialmente a avenida Nazaré para cobrar mudanças no clube. As principais reivindicações são maior transparência nas contas e o direito de voto do sócio-torcedor nas decisões internas, incluindo eleições presidenciais.

O episódio ocorre em meio a um cenário de crise no Paysandu, dentro e fora de campo. Financeiramente, o clube vem antecipando receitas da próxima temporada para cumprir compromissos imediatos, prática adotada desde o ano passado. No futebol, o time ocupa a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, com mais de 98% de risco de rebaixamento.