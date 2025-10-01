Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Pentacampeão do Mundo, Rivaldo cita a força das torcidas do Remo e do Paysandu na Série B

Rivaldo falou dos favoritos ao acesso e fez questão de citar a força das torcidas do Leão e Papão

Fábio Will
fonte

Rivaldo, ex-Barcelona e Seleção Brasileira, citou as torcidas do Remo e do Paysandu em entrevista (Reprodução / Instagram @rivaldo)

A Série B do Campeonato Brasileiro entra na sua reta final, e diversas mudanças na tabela podem ocorrer até o fim da competição. As disputas contra o rebaixamento e pelo acesso fazem da Série B um torneio imprevisível. O pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira, Rivaldo, avaliou o andamento da Segundona e citou a importância das torcidas de Remo e Paysandu.

O Brasileiro da Série B já teve oito mudanças de líderes e faltam nove rodadas para o término da competição. Atualmente, o Coritiba-PR ocupa a primeira colocação, com 50 pontos, e a arrancada do Athletico-PR, grande rival do Coxa, faz com que Rivaldo coloque as equipes como favoritas ao acesso.

"Vejo o Coritiba e o Athletico como times muito fortes, com torcida presente. Essas equipes já fizeram grandes participações no Brasileirão da Série A, inclusive sendo finalistas e campeãs no passado. Se subirem, vão fortalecer bastante a primeira divisão. Torço para que eles possam conseguir a vaga e voltar à elite nacional", disse Rivaldo à Betfair.

Importância das torcidas na Série B

O pentacampeão mundial comentou também sobre a força das torcidas na Série B. Rivaldo falou da importância do torcedor e fez questão de citar os remistas e bicolores na competição nacional.

"Outra questão que existe aqui são as torcidas grandes que marcam presença nos jogos, como as do Paysandu e do Remo, que é um clássico muito tradicional. Tem também Chapecoense, Coritiba e América-MG, clubes tradicionais que estão espalhados pelo Brasil, fazendo da Série B um torneio muito bom pra se desfrutar", avaliou Rivaldo.

O Remo é o vice-líder em média de público pagante por partida. O Leão Azul possui uma média de 19.577 torcedores por jogo, ficando atrás apenas do Coritiba-PR, que tem média de 21.623. Na terceira posição está o Athletico-PR, com 16.903 por jogo, e fechando o "G4" está o Paysandu, com uma média de 10.976 por partida.



