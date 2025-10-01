Pentacampeão do Mundo, Rivaldo cita a força das torcidas do Remo e do Paysandu na Série B Rivaldo falou dos favoritos ao acesso e fez questão de citar a força das torcidas do Leão e Papão Fábio Will 01.10.25 16h19 Rivaldo, ex-Barcelona e Seleção Brasileira, citou as torcidas do Remo e do Paysandu em entrevista (Reprodução / Instagram @rivaldo) A Série B do Campeonato Brasileiro entra na sua reta final, e diversas mudanças na tabela podem ocorrer até o fim da competição. As disputas contra o rebaixamento e pelo acesso fazem da Série B um torneio imprevisível. O pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira, Rivaldo, avaliou o andamento da Segundona e citou a importância das torcidas de Remo e Paysandu. O Brasileiro da Série B já teve oito mudanças de líderes e faltam nove rodadas para o término da competição. Atualmente, o Coritiba-PR ocupa a primeira colocação, com 50 pontos, e a arrancada do Athletico-PR, grande rival do Coxa, faz com que Rivaldo coloque as equipes como favoritas ao acesso. "Vejo o Coritiba e o Athletico como times muito fortes, com torcida presente. Essas equipes já fizeram grandes participações no Brasileirão da Série A, inclusive sendo finalistas e campeãs no passado. Se subirem, vão fortalecer bastante a primeira divisão. Torço para que eles possam conseguir a vaga e voltar à elite nacional", disse Rivaldo à Betfair. VEJA MAIS UFMG: Remo volta a vencer jogando em casa na Série B, mas vê chances de acesso diminuírem Para garantir a vaga na Série A, o Leão Azul precisaria de mais 21 pontos nas nove rodadas restantes Paysandu volta a vencer após 11 jogos e chances de rebaixamento diminuem, diz UFMG Time bicolor segue na luta contra a queda e precisa vencer a próxima partida contra o Cuiabá-MT para seguir vivo na Série B Remo volta a subir na tabela e Paysandu diminui distância para sair do Z-4 da Série B; confira Dupla Re-Pa venceu na 29ª rodada e conseguiu pontos importantes Importância das torcidas na Série B O pentacampeão mundial comentou também sobre a força das torcidas na Série B. Rivaldo falou da importância do torcedor e fez questão de citar os remistas e bicolores na competição nacional. "Outra questão que existe aqui são as torcidas grandes que marcam presença nos jogos, como as do Paysandu e do Remo, que é um clássico muito tradicional. Tem também Chapecoense, Coritiba e América-MG, clubes tradicionais que estão espalhados pelo Brasil, fazendo da Série B um torneio muito bom pra se desfrutar", avaliou Rivaldo. O Remo é o vice-líder em média de público pagante por partida. O Leão Azul possui uma média de 19.577 torcedores por jogo, ficando atrás apenas do Coritiba-PR, que tem média de 21.623. Na terceira posição está o Athletico-PR, com 16.903 por jogo, e fechando o "G4" está o Paysandu, com uma média de 10.976 por partida. 