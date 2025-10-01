UFMG: Remo volta a vencer jogando em casa na Série B, mas vê chances de acesso diminuírem

O Remo voltou a vencer jogando em casa na Série B do Campeonato Brasileiro, após superar o CRB-AL por 4 a 2. A equipe azulina chegou a 42 pontos na 29ª rodada, ocupando a oitava colocação. Contudo, as projeções de acesso da equipe diminuíram ainda mais em relação à rodada anterior.

De acordo com dados do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Leão Azul tinha 6,9% de chances de acesso ao final da 28ª rodada, mas, nesta rodada, as projeções caíram para 3,9%.

Enquanto isso, as chances de rebaixamento do Leão são praticamente nulas. Após a vitória, o risco de queda do time azulino caiu de 1,2% para 0,11%. Apesar da redução nas chances de acesso e da queda de posições na tabela, o Remo está a seis pontos do Athletico-PR, que ocupa a quarta colocação na competição.

Segundo o projeto da UFMG, a pontuação segura para subir à Série A seria 67 pontos, mas, com 64, a probabilidade já chega a 99,9%. Ainda restam nove rodadas até o fim do campeonato, ou seja, 27 pontos em disputa. O Leão Azul precisaria de mais 21 pontos para conquistar o acesso, conforme as projeções.

O próximo compromisso da equipe será neste domingo (5/10), às 16h00, no Estádio Germano Krüger, contra o Operário-PR. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+.