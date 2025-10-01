UFMG: Remo volta a vencer jogando em casa na Série B, mas vê chances de acesso diminuírem Para garantir a vaga na Série A, o Leão Azul precisaria de mais 21 pontos nas nove rodadas restantes O Liberal 01.10.25 12h34 Leão Azul tinha 6,9% de chances de acesso ao final da 28ª rodada, mas, nesta rodada, as projeções caíram para 3,9%. (Thiago Gomes / O Liberal) O Remo voltou a vencer jogando em casa na Série B do Campeonato Brasileiro, após superar o CRB-AL por 4 a 2. A equipe azulina chegou a 42 pontos na 29ª rodada, ocupando a oitava colocação. Contudo, as projeções de acesso da equipe diminuíram ainda mais em relação à rodada anterior. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo De acordo com dados do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Leão Azul tinha 6,9% de chances de acesso ao final da 28ª rodada, mas, nesta rodada, as projeções caíram para 3,9%. VEJA MAIS Remo denuncia ato de xenofobia sofrido pela equipe de vôlei sub-19 em Santa Catarina Clube azulino disse que fez um Boletim de Ocorrência e que espera que o caso seja analisado pela CBV Remo x Operário já decidiram acesso e nunca empataram na história; veja retrospecto Próximos na tabela da Série B, clubes possuem retrospecto equilibrado na história Enquanto isso, as chances de rebaixamento do Leão são praticamente nulas. Após a vitória, o risco de queda do time azulino caiu de 1,2% para 0,11%. Apesar da redução nas chances de acesso e da queda de posições na tabela, o Remo está a seis pontos do Athletico-PR, que ocupa a quarta colocação na competição. Segundo o projeto da UFMG, a pontuação segura para subir à Série A seria 67 pontos, mas, com 64, a probabilidade já chega a 99,9%. Ainda restam nove rodadas até o fim do campeonato, ou seja, 27 pontos em disputa. O Leão Azul precisaria de mais 21 pontos para conquistar o acesso, conforme as projeções. O próximo compromisso da equipe será neste domingo (5/10), às 16h00, no Estádio Germano Krüger, contra o Operário-PR. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol UFMG: Remo volta a vencer jogando em casa na Série B, mas vê chances de acesso diminuírem Para garantir a vaga na Série A, o Leão Azul precisaria de mais 21 pontos nas nove rodadas restantes 01.10.25 12h34 FUTEBOL Remo volta a subir na tabela e Paysandu diminui distância para sair do Z-4 da Série B; confira Dupla Re-Pa venceu na 29ª rodada e conseguiu pontos importantes 01.10.25 9h04 Futebol Remo x Operário já decidiram acesso e nunca empataram na história; veja retrospecto Próximos na tabela da Série B, clubes possuem retrospecto equilibrado na história 30.09.25 19h29 Futebol Nico Ferreira comemora primeiro gol com a camisa do Remo e elogia técnico: 'Nos deu confiança' O atacante azulino deixou sua marca na vitória que devolveu a confiança ao elenco azulino 30.09.25 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES TRETA Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha 30.09.25 21h44 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 01.10.25 7h00 FUTEBOL Remo volta a subir na tabela e Paysandu diminui distância para sair do Z-4 da Série B; confira Dupla Re-Pa venceu na 29ª rodada e conseguiu pontos importantes 01.10.25 9h04