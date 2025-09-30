Remo x Operário já decidiram acesso e nunca empataram na história; veja retrospecto Próximos na tabela da Série B, clubes possuem retrospecto equilibrado na história Fábio Will 30.09.25 19h29 Remo tenta sequência de vitórias na Série B (Samara Miranda / Remo) O Remo voltou a vencer na Série B e o pensamento agora é a reaproximação do G4. O próximo adversário do Leão Azul será o Operário-PR, no domingo (5), às 16h, no Estádio Germano Krüger. As duas equipes possuem um retrospecto equilibrado no confronto, que já ocorreu em três séries diferentes do Brasileirão. Operário e Remo já se enfrentaram oito vezes em toda a história, com quatro vitórias para cada clube. O Remo marcou 11 gols, enquanto o Fantasma balançou as redes nove vezes. No último confronto, pelo primeiro turno da Série B deste ano, o Leão Azul derrotou a equipe alvinegra por 2 a 1, de virada, com gols de Reynaldo e Sávio. As duas equipes estão próximas na tabela. O Remo ocupa a 8ª posição, com 42 pontos, enquanto o Operário-PR está na 12ª colocação, com 38 pontos, podendo definir os caminhos dos clubes nesta reta final da Série B. Outro fato importante no confronto é que os times já se enfrentaram em três divisões diferentes. Leão e Fantasma jogaram pelas Séries B, C e também a D — nesta última, decidiram o acesso em 2015. Naquela temporada, o clube azulino venceu os dois jogos: 1 a 0 em Ponta Grossa (PR) e 3 a 1 em Belém. Em jogo, o Remo busca uma sequência de vitórias, principalmente após a chegada do técnico Guto Ferreira, que comandou o Leão Azul pela primeira vez no último fim de semana, na vitória por 4 a 2 diante do CRB-AL, no Mangueirão. Um triunfo azulino garante o clube na Série B de 2026 e mantém vivo o sonho do acesso, aproximando o time do G4. Retrospecto entre Remo e Operário 31.10.1990 - Remo 0 x 1 Operário-PR - Série B 11.11.1990 - Remo 3 x 1 Operário-PR - Série B 10.10.2015 - Remo 1 x 0 Operário-PR - Série D 18.10.2015 - Remo 3 x 1 Operário-PR - Série D 06.08.2021 - Remo 0 x 1 Operário-PR - Série B 09.11.2021 - Remo 1 x 2 Operário-PR - Série B 10.07.2023 - Remo 1 x 2 Operário-PR - Série C 08.06.2025 - Remo 2 x 1 Operário-PR - Série B Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo operário x remo série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo x Operário já decidiram acesso e nunca empataram na história; veja retrospecto Próximos na tabela da Série B, clubes possuem retrospecto equilibrado na história 30.09.25 19h29 Futebol Nico Ferreira comemora primeiro gol com a camisa do Remo e elogia técnico: 'Nos deu confiança' O atacante azulino deixou sua marca na vitória que devolveu a confiança ao elenco azulino 30.09.25 17h00 Futebol Remo fecha 2024 com déficit de R$ 13 milhões e dívidas elevadas; veja números Balanço financeiro aponta prejuízo no exercício e pode pressionar gestão a adotar medidas de austeridade. 30.09.25 14h11 SERÃO OS ASTROS? Remo e Paysandu repetem roteiro improvável na Série B com vitórias idênticas e de virada Remo e Paysandu venceram na 29ª rodada pelo mesmo placar, 4 a 2, ambos de virada, repetindo quase passo a passo um feito que só havia acontecido uma vez nesta edição da competição 29.09.25 19h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira 30.09.25 7h00 Futebol Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes Reforma do torneio prevê cotas de premiação milionárias e mais clubes participantes 30.09.25 12h09 HORA DAS CONTAS Paysandu pode deixar a lanterna na próxima rodada da Série B; veja o que precisa acontecer Vitória em casa contra o Cuiabá é essencial, mas resultado de concorrentes também influencia 30.09.25 13h48 Futebol Remo fecha 2024 com déficit de R$ 13 milhões e dívidas elevadas; veja números Balanço financeiro aponta prejuízo no exercício e pode pressionar gestão a adotar medidas de austeridade. 30.09.25 14h11