Remo x Operário já decidiram acesso e nunca empataram na história; veja retrospecto

O Remo voltou a vencer na Série B e o pensamento agora é a reaproximação do G4. O próximo adversário do Leão Azul será o Operário-PR, no domingo (5), às 16h, no Estádio Germano Krüger. As duas equipes possuem um retrospecto equilibrado no confronto, que já ocorreu em três séries diferentes do Brasileirão.

Operário e Remo já se enfrentaram oito vezes em toda a história, com quatro vitórias para cada clube. O Remo marcou 11 gols, enquanto o Fantasma balançou as redes nove vezes. No último confronto, pelo primeiro turno da Série B deste ano, o Leão Azul derrotou a equipe alvinegra por 2 a 1, de virada, com gols de Reynaldo e Sávio.

As duas equipes estão próximas na tabela. O Remo ocupa a 8ª posição, com 42 pontos, enquanto o Operário-PR está na 12ª colocação, com 38 pontos, podendo definir os caminhos dos clubes nesta reta final da Série B. Outro fato importante no confronto é que os times já se enfrentaram em três divisões diferentes. Leão e Fantasma jogaram pelas Séries B, C e também a D — nesta última, decidiram o acesso em 2015. Naquela temporada, o clube azulino venceu os dois jogos: 1 a 0 em Ponta Grossa (PR) e 3 a 1 em Belém.

Em jogo, o Remo busca uma sequência de vitórias, principalmente após a chegada do técnico Guto Ferreira, que comandou o Leão Azul pela primeira vez no último fim de semana, na vitória por 4 a 2 diante do CRB-AL, no Mangueirão. Um triunfo azulino garante o clube na Série B de 2026 e mantém vivo o sonho do acesso, aproximando o time do G4.

Retrospecto entre Remo e Operário

31.10.1990 - Remo 0 x 1 Operário-PR - Série B

11.11.1990 - Remo 3 x 1 Operário-PR - Série B

10.10.2015 - Remo 1 x 0 Operário-PR - Série D

18.10.2015 - Remo 3 x 1 Operário-PR - Série D

06.08.2021 - Remo 0 x 1 Operário-PR - Série B

09.11.2021 - Remo 1 x 2 Operário-PR - Série B

10.07.2023 - Remo 1 x 2 Operário-PR - Série C

08.06.2025 - Remo 2 x 1 Operário-PR - Série B