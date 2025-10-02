Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Com retorno de Rossi, Paysandu pega o Cuiabá na Curuzu; veja prováveis escalações

O técnico Márcio Fernandes, provavelmente, ainda não contará com o atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time, que ficou de fora no jogo passado por causa de uma lesão

O Liberal

Empolgado pela surpreendente vitória fora de casa sobre o Criciúma, o Paysandu volta a campo na noite de hoje, às 19h, para enfrentar o Cuiabá, na Curuzu. Ainda na lanterna da competição, com 25 pontos em 29 jogos, o Papão tenta engatar uma sequência positiva para seguir sonhando com a permanência na Segunda Divisão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A missão bicolor não é simples. O time está a sete pontos do Athletic-MG, primeira equipe fora do Z4, restando apenas nove rodadas para o fim do campeonato. Para piorar, depende também de outros resultados: mesmo se vencer, só deixará a última posição se o Amazonas não pontuar na rodada.

O técnico Márcio Fernandes, provavelmente, ainda não contará com o atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time, que ficou de fora no jogo passado por causa de uma lesão muscular, além de Thiago Heleno, ambos no DM. Por outro lado, o treinador contará com os retornos de Bryan e Rossi, que cumpriram suspensão automática na última partida. Rossi poderá retornar ao onze no lugar de Denilson, que teve uma atuação apagada em sua primeira partida como titular do Papão, fazendo dupla com Garcez.

VEJA MAIS

image Paysandu divulga parcial de ingressos e tem promessa de bom público diante do Cuiabá
O resultado surpreendente contra o Criciúma trouxe novo ânimo ao torcedor e ao clube, que ocupa a lanterna da competição e tenta reagir na reta final para escapar do rebaixamento

image André Lima projeta duelo com o Cuiabá: 'Confiança pra fazer outro excelente jogo em casa'
Meio-campista destacou confiança após vitória e afirmou que o time precisa focar em cada jogo para escapar do rebaixamento.

Cuiabá

O Cuiabá vive realidade oposta. Sexto colocado, com 45 pontos, o Dourado não perde desde a 21ª rodada e quer seguir na disputa pelo acesso à Série A. A equipe chega embalada pela vitória por 2 a 1 sobre o Athletic-MG, em casa, no último domingo.

O técnico Eduardo Barros, no entanto, tem baixas importantes. Os atacantes Jader e Juan Christian estão suspensos, assim como o zagueiro Alan Empereur, capitão da equipe, que ainda será reavaliado por causa de uma lesão no joelho. Sem os dois jogadores de frente, Carlos Alberto deve assumir a ponta esquerda do ataque. Na defesa, Gui Mariano e Sander disputam vaga para substituir Empereur.

Por outro lado, o treinador conta com dois retornos importantes. O volante Denilson e o centroavante Alisson Safira, vice-artilheiro da Série B com nove gols, voltam após suspensão e reforçam o time na reta final do campeonato.

 

Paysandu x Cuiabá – Ficha técnica

Série B do Campeonato Brasileiro – 30ª rodada

Data e horário: quinta-feira, 2 de outubro, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio da Curuzu, Belém (PA)

 

Arbitragem:

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)


Prováveis escalações:

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Maurício Antônio, Thalisson e Reverson; Ronaldo Henrique, André Lima e Denner; Garcez, Marlon e Denilson (Rossi). Técnico: Márcio Fernandes

Cuiabá: Luan Polli; Mateusinho, Bruno Alves, Gui Mariano (Sander) e Calebe; Max, Martínez e David Miguel; Denilson e Carlos Alberto; Alisson Safira. Técnico: Eduardo Barros

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paysandu

série b 2025

Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Círio de Nazaré

Torcedores do Paysandu levam água aos romeiros do Círio pelo 4º ano seguido; saiba como ajudar

Interessados em contribuir com garrafas de água podem fazer doações até 9 de outubro; veja os pontos de coleta e contatos

02.10.25 12h02

30ª RODADA

Com retorno de Rossi, Paysandu pega o Cuiabá na Curuzu; veja prováveis escalações

O técnico Márcio Fernandes, provavelmente, ainda não contará com o atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time, que ficou de fora no jogo passado por causa de uma lesão

02.10.25 7h00

FIEL EMPOLGOU?

Paysandu divulga parcial de ingressos e tem promessa de bom público diante do Cuiabá

O resultado surpreendente contra o Criciúma trouxe novo ânimo ao torcedor e ao clube, que ocupa a lanterna da competição e tenta reagir na reta final para escapar do rebaixamento

01.10.25 18h39

série b

André Lima projeta duelo com o Cuiabá: 'Confiança pra fazer outro excelente jogo em casa'

Meio-campista destacou confiança após vitória e afirmou que o time precisa focar em cada jogo para escapar do rebaixamento.

01.10.25 17h12

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Por meio de nota, Remo explica déficit financeiro de R$ 13 milhões: 'Não é prejuízo'

Clube azulino divulgou o Balanço Financeiro de 2024 na última terça-feira (30)

02.10.25 10h11

30ª RODADA

Com retorno de Rossi, Paysandu pega o Cuiabá na Curuzu; veja prováveis escalações

O técnico Márcio Fernandes, provavelmente, ainda não contará com o atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time, que ficou de fora no jogo passado por causa de uma lesão

02.10.25 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira

02.10.25 7h00

Futebol

Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda

O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30)

30.09.25 18h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda