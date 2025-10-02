Com retorno de Rossi, Paysandu pega o Cuiabá na Curuzu; veja prováveis escalações O técnico Márcio Fernandes, provavelmente, ainda não contará com o atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time, que ficou de fora no jogo passado por causa de uma lesão O Liberal 02.10.25 7h00 Empolgado pela surpreendente vitória fora de casa sobre o Criciúma, o Paysandu volta a campo na noite de hoje, às 19h, para enfrentar o Cuiabá, na Curuzu. Ainda na lanterna da competição, com 25 pontos em 29 jogos, o Papão tenta engatar uma sequência positiva para seguir sonhando com a permanência na Segunda Divisão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A missão bicolor não é simples. O time está a sete pontos do Athletic-MG, primeira equipe fora do Z4, restando apenas nove rodadas para o fim do campeonato. Para piorar, depende também de outros resultados: mesmo se vencer, só deixará a última posição se o Amazonas não pontuar na rodada. O técnico Márcio Fernandes, provavelmente, ainda não contará com o atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time, que ficou de fora no jogo passado por causa de uma lesão muscular, além de Thiago Heleno, ambos no DM. Por outro lado, o treinador contará com os retornos de Bryan e Rossi, que cumpriram suspensão automática na última partida. Rossi poderá retornar ao onze no lugar de Denilson, que teve uma atuação apagada em sua primeira partida como titular do Papão, fazendo dupla com Garcez. VEJA MAIS Paysandu divulga parcial de ingressos e tem promessa de bom público diante do Cuiabá O resultado surpreendente contra o Criciúma trouxe novo ânimo ao torcedor e ao clube, que ocupa a lanterna da competição e tenta reagir na reta final para escapar do rebaixamento André Lima projeta duelo com o Cuiabá: 'Confiança pra fazer outro excelente jogo em casa' Meio-campista destacou confiança após vitória e afirmou que o time precisa focar em cada jogo para escapar do rebaixamento. Cuiabá O Cuiabá vive realidade oposta. Sexto colocado, com 45 pontos, o Dourado não perde desde a 21ª rodada e quer seguir na disputa pelo acesso à Série A. A equipe chega embalada pela vitória por 2 a 1 sobre o Athletic-MG, em casa, no último domingo. O técnico Eduardo Barros, no entanto, tem baixas importantes. Os atacantes Jader e Juan Christian estão suspensos, assim como o zagueiro Alan Empereur, capitão da equipe, que ainda será reavaliado por causa de uma lesão no joelho. Sem os dois jogadores de frente, Carlos Alberto deve assumir a ponta esquerda do ataque. Na defesa, Gui Mariano e Sander disputam vaga para substituir Empereur. Por outro lado, o treinador conta com dois retornos importantes. O volante Denilson e o centroavante Alisson Safira, vice-artilheiro da Série B com nove gols, voltam após suspensão e reforçam o time na reta final do campeonato. Paysandu x Cuiabá – Ficha técnica Série B do Campeonato Brasileiro – 30ª rodada Data e horário: quinta-feira, 2 de outubro, às 19h (de Brasília) Local: Estádio da Curuzu, Belém (PA) Arbitragem: Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA) Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA) VAR: Adriano de Assis Miranda (SP) Prováveis escalações: Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Maurício Antônio, Thalisson e Reverson; Ronaldo Henrique, André Lima e Denner; Garcez, Marlon e Denilson (Rossi). Técnico: Márcio Fernandes Cuiabá: Luan Polli; Mateusinho, Bruno Alves, Gui Mariano (Sander) e Calebe; Max, Martínez e David Miguel; Denilson e Carlos Alberto; Alisson Safira. Técnico: Eduardo Barros 