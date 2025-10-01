Paysandu divulga parcial de ingressos e tem promessa de bom público diante do Cuiabá O resultado surpreendente contra o Criciúma trouxe novo ânimo ao torcedor e ao clube, que ocupa a lanterna da competição e tenta reagir na reta final para escapar do rebaixamento O Liberal 01.10.25 18h39 O Paysandu volta a campo nesta quinta-feira (2), às 19h, na Curuzu, para enfrentar o Cuiabá pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de uma temporada marcada por resultados negativos e crise interna, o time viveu um momento de respiro na última rodada ao vencer por 4 a 2 o então líder Criciúma, fora de casa. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O resultado surpreendente interrompeu uma sequência de frustrações e trouxe novo ânimo ao clube, que ocupa a lanterna da competição e tenta reagir na reta final para escapar de um rebaixamento cada vez mais iminente, são mais de 98% de chances de Série C no próximo ano. Um reflexo desse clima de esperança está no movimento das arquibancadas: até a tarde desta quarta-feira (1º), mais de dez mil ingressos já haviam sido vendidos para o duelo com o Cuiabá, segundo anúncio feito pelo próprio clube em suas redes sociais. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FIEL EMPOLGOU? Paysandu divulga parcial de ingressos e tem promessa de bom público diante do Cuiabá O resultado surpreendente contra o Criciúma trouxe novo ânimo ao torcedor e ao clube, que ocupa a lanterna da competição e tenta reagir na reta final para escapar do rebaixamento 01.10.25 18h39 série b André Lima projeta duelo com o Cuiabá: 'Confiança pra fazer outro excelente jogo em casa' Meio-campista destacou confiança após vitória e afirmou que o time precisa focar em cada jogo para escapar do rebaixamento. 01.10.25 17h12 Série B Paysandu volta a vencer após 11 jogos e chances de rebaixamento diminuem, diz UFMG Time bicolor segue na luta contra a queda e precisa vencer a próxima partida contra o Cuiabá-MT para seguir vivo na Série B 01.10.25 12h08 TRETA Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha 30.09.25 21h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 01.10.25 7h00 TRETA Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha 30.09.25 21h44 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35 Futebol Retorno da Copa Norte: saiba formato da competição que fará parte da Copa Verde Competição terá início em 23 de março de 2026 e a final está marcada para 7 de junho de 2026 01.10.25 12h14