Paysandu divulga parcial de ingressos e tem promessa de bom público diante do Cuiabá

O Paysandu volta a campo nesta quinta-feira (2), às 19h, na Curuzu, para enfrentar o Cuiabá pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de uma temporada marcada por resultados negativos e crise interna, o time viveu um momento de respiro na última rodada ao vencer por 4 a 2 o então líder Criciúma, fora de casa.

O resultado surpreendente interrompeu uma sequência de frustrações e trouxe novo ânimo ao clube, que ocupa a lanterna da competição e tenta reagir na reta final para escapar de um rebaixamento cada vez mais iminente, são mais de 98% de chances de Série C no próximo ano.

Um reflexo desse clima de esperança está no movimento das arquibancadas: até a tarde desta quarta-feira (1º), mais de dez mil ingressos já haviam sido vendidos para o duelo com o Cuiabá, segundo anúncio feito pelo próprio clube em suas redes sociais.