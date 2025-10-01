Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu divulga parcial de ingressos e tem promessa de bom público diante do Cuiabá

O resultado surpreendente contra o Criciúma trouxe novo ânimo ao torcedor e ao clube, que ocupa a lanterna da competição e tenta reagir na reta final para escapar do rebaixamento

O Liberal

O Paysandu volta a campo nesta quinta-feira (2), às 19h, na Curuzu, para enfrentar o Cuiabá pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de uma temporada marcada por resultados negativos e crise interna, o time viveu um momento de respiro na última rodada ao vencer por 4 a 2 o então líder Criciúma, fora de casa.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O resultado surpreendente interrompeu uma sequência de frustrações e trouxe novo ânimo ao clube, que ocupa a lanterna da competição e tenta reagir na reta final para escapar de um rebaixamento cada vez mais iminente, são mais de 98% de chances de Série C no próximo ano.

Um reflexo desse clima de esperança está no movimento das arquibancadas: até a tarde desta quarta-feira (1º), mais de dez mil ingressos já haviam sido vendidos para o duelo com o Cuiabá, segundo anúncio feito pelo próprio clube em suas redes sociais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paysandu

série b 2025

Paysandu
