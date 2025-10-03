Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Edilson valoriza ponto contra Cuiabá e planeja jogo contra o Botafogo-SP: 'conseguir a vitória'

Com mais de 98% de chances de queda, segundo cálculos de probabilidades, o Paysandu encara os últimos jogos como decisões

O Liberal

Um dia depois do empate em 1 a 1 com o Cuiabá, na Curuzu, pela Série B, o lateral-direito Edílson analisou o resultado e projetou o próximo compromisso do Paysandu, contra o Botafogo-SP, na próxima terça-feira (7). O time bicolor segue na última colocação, com 26 pontos — seis a menos que o Athletic-MG, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, que ainda joga nessa rodada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Faltando oito rodadas para o fim da competição e após o empate em casa, o time bicolor sabe que uma derrota para o time paulista, adversário direto na luta contra o rebaixamento, pode praticamente selar seu destino rumo a Série C 2026.

VEJA MAIS

image Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico
André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento.

image Na lanterna, Paysandu leva quase 14 mil torcedores à Curuzu no empate contra o Cuiabá-MT
Próximo compromisso em Belém será o clássico contra o Remo, no Mangueirão

“Esse ponto contra o Cuiabá foi de suma importância, porque no momento que a gente tá, a gente precisa está somando pontos, contra um adversário extremamente qualificado, e agora é ir pra essa final em São Paulo”, disse o jogador. 

O próximo desafio será contra o Botafogo-SP, adversário direto na luta contra o rebaixamento. O time paulista está na 18ª posição, com 29 pontos — três a mais que o Papão. Uma derrota na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto, na terça-feira (7), pode complicar ainda mais a situação dos paraenses. 

“Vai ser um grande jogo, nosso adversário direto, a gente tá focado pra conseguir essa vitória”, reforçou Edílson. 

Apesar da frustração pelo empate em casa, o lateral destacou a entrega do elenco durante a partida com o Cuiabá. “Nossa equipe não desanimou em nenhum momento, quem viu o jogo ontem sabe, nós corremos o tempo todo, buscamos o gol”, completou. 

Com mais de 98% de chances de queda, segundo cálculos de probabilidades, o Paysandu encara os últimos jogos como decisões. A partida contra o Botafogo-SP é tratada internamente como uma “final” para manter viva a esperança de permanência na Série B. 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

SÉRIE B

Edilson valoriza ponto contra Cuiabá e planeja jogo contra o Botafogo-SP: 'conseguir a vitória'

Com mais de 98% de chances de queda, segundo cálculos de probabilidades, o Paysandu encara os últimos jogos como decisões

03.10.25 19h16

SÉRIE B

Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico

André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento.

03.10.25 16h06

Futebol

Na lanterna, Paysandu leva quase 14 mil torcedores à Curuzu no empate contra o Cuiabá-MT

Próximo compromisso em Belém será o clássico contra o Remo, no Mangueirão

03.10.25 12h02

Futebol

VÍDEO: Lula revela torcida pra clube paraense: 'sou Paysandu'

A declaração ocorreu em um momento de descontração com a imprensa, após a repórter perguntar sobre sua torcida.

03.10.25 11h26

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

VÍDEO: Lula revela torcida pra clube paraense: 'sou Paysandu'

A declaração ocorreu em um momento de descontração com a imprensa, após a repórter perguntar sobre sua torcida.

03.10.25 11h26

Futebol

Com Guto Ferreira e Garcez, Remo e Paysandu dominam 'seleção da rodada' da Série B

Time azulino teve mais representantes na escolha e o Papão teve três

03.10.25 10h09

Futebol

Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas

Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará

03.10.25 15h24

Futebol

CBF confirma mudança no local da partida entre Remo e Athletico-PR na Série B

Jogo está marcado para o dia 9 de outubro e é válido pela 31ª rodada do campeonato

03.10.25 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda