Edilson valoriza ponto contra Cuiabá e planeja jogo contra o Botafogo-SP: 'conseguir a vitória' Com mais de 98% de chances de queda, segundo cálculos de probabilidades, o Paysandu encara os últimos jogos como decisões O Liberal 03.10.25 19h16 Um dia depois do empate em 1 a 1 com o Cuiabá, na Curuzu, pela Série B, o lateral-direito Edílson analisou o resultado e projetou o próximo compromisso do Paysandu, contra o Botafogo-SP, na próxima terça-feira (7). O time bicolor segue na última colocação, com 26 pontos — seis a menos que o Athletic-MG, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, que ainda joga nessa rodada. Faltando oito rodadas para o fim da competição e após o empate em casa, o time bicolor sabe que uma derrota para o time paulista, adversário direto na luta contra o rebaixamento, pode praticamente selar seu destino rumo a Série C 2026. VEJA MAIS Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento. Na lanterna, Paysandu leva quase 14 mil torcedores à Curuzu no empate contra o Cuiabá-MT Próximo compromisso em Belém será o clássico contra o Remo, no Mangueirão "Esse ponto contra o Cuiabá foi de suma importância, porque no momento que a gente tá, a gente precisa está somando pontos, contra um adversário extremamente qualificado, e agora é ir pra essa final em São Paulo", disse o jogador. O próximo desafio será contra o Botafogo-SP, adversário direto na luta contra o rebaixamento. O time paulista está na 18ª posição, com 29 pontos — três a mais que o Papão. Uma derrota na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto, na terça-feira (7), pode complicar ainda mais a situação dos paraenses. "Vai ser um grande jogo, nosso adversário direto, a gente tá focado pra conseguir essa vitória", reforçou Edílson. Apesar da frustração pelo empate em casa, o lateral destacou a entrega do elenco durante a partida com o Cuiabá. "Nossa equipe não desanimou em nenhum momento, quem viu o jogo ontem sabe, nós corremos o tempo todo, buscamos o gol", completou. Com mais de 98% de chances de queda, segundo cálculos de probabilidades, o Paysandu encara os últimos jogos como decisões. A partida contra o Botafogo-SP é tratada internamente como uma "final" para manter viva a esperança de permanência na Série B.