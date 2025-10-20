Corrida do Círio 2025 terá pagode e brega marcante; veja atrações e dias das entregas dos kits

A 40ª edição da Corrida do Círio promete movimentar Belém com um fim de semana repleto de emoção, fé e celebração. O evento, considerado a maior corrida de rua da Amazônia, será realizado nos dias 25 e 26 de outubro, reunindo atletas profissionais, amadores e famílias inteiras no Portal da Amazônia e as atrações musicais dos dois dias de prova foram divulgadas.

Programação com provas de 5K, 10K e Corridinha do Círio

No sábado (25), a programação começa com a prova de 5 quilômetros, marcada para às 6h, seguida da tradicional Corridinha do Círio, voltada para o público infantil, às 8h. O clima de festa será garantido pelas apresentações da Banda Vem Pro Rolê e da Balada Kids, levando música e animação ao público desde as primeiras horas da manhã.

Já no domingo (26), os corredores encaram o desafio dos 10 quilômetros, com largada às 6h40. Após a prova, o público poderá curtir os shows da Banda Sayonara e do DJ Gigio Boy.

Corrida alia fé, esporte e tradição paraense

A Corrida do Círio é um dos eventos mais tradicionais do calendário esportivo do Pará, reunindo milhares de participantes em um ambiente de fé e confraternização. Para Nathalia Freitas, coordenadora da corrida, a edição deste ano reforça o caráter familiar e simbólico da competição.

“A cada ano, a Corrida do Círio se consolida como um grande encontro de fé, esporte e emoção. Ver famílias inteiras participando, crianças na Corridinha e corredores de todo o estado reunidos no Portal da Amazônia é o que torna esse evento tão especial”, destacou.

O sentimento é compartilhado por Vinicius Volpi, diretor de Programação da TV Liberal, que celebra as quatro décadas do evento.

“Chegamos à 40ª Corrida do Círio com o orgulho de ver esse evento crescer e se tornar tradição na cidade. É um momento de celebração coletiva, que traduz o espírito de união e gratidão do povo paraense”, afirmou.

Retirada de kits

A retirada dos kits será realizada entre os dias 22 e 24 de outubro, das 10h às 20h, no 1º piso do Shopping Bosque Grão-Pará (ao lado do restaurante Coco Bambu).

Mais do que uma competição, a Corrida do Círio é uma experiência de fé, superação e união, que simboliza o espírito do Círio de Nazaré.

A 40ª Corrida do Círio é uma realização da TV Liberal, com patrocínio de Supermercado +B, Selfit Academias, Equatorial Energia e Formosa Mix. O evento conta ainda com apoio de Sesi, Biscoitos Vitória, Café Santa Clara e Acceb, empresas parceiras que ajudam a manter viva uma das maiores celebrações esportivas do Norte do país.