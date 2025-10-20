Corrida do Círio 2025 terá pagode e brega marcante; veja atrações e dias das entregas dos kits Provas de 5K, 10K e Corridinha do Círio animam fim de semana com música e celebração no Portal da Amazônia Fábio Will 20.10.25 18h58 Corrida do Círio é a principal prova de corrida de rua do Norte do Brasil (Ary Souza / Arquivo O Liberal) A 40ª edição da Corrida do Círio promete movimentar Belém com um fim de semana repleto de emoção, fé e celebração. O evento, considerado a maior corrida de rua da Amazônia, será realizado nos dias 25 e 26 de outubro, reunindo atletas profissionais, amadores e famílias inteiras no Portal da Amazônia e as atrações musicais dos dois dias de prova foram divulgadas. Programação com provas de 5K, 10K e Corridinha do Círio No sábado (25), a programação começa com a prova de 5 quilômetros, marcada para às 6h, seguida da tradicional Corridinha do Círio, voltada para o público infantil, às 8h. O clima de festa será garantido pelas apresentações da Banda Vem Pro Rolê e da Balada Kids, levando música e animação ao público desde as primeiras horas da manhã. Já no domingo (26), os corredores encaram o desafio dos 10 quilômetros, com largada às 6h40. Após a prova, o público poderá curtir os shows da Banda Sayonara e do DJ Gigio Boy. Corrida alia fé, esporte e tradição paraense A Corrida do Círio é um dos eventos mais tradicionais do calendário esportivo do Pará, reunindo milhares de participantes em um ambiente de fé e confraternização. Para Nathalia Freitas, coordenadora da corrida, a edição deste ano reforça o caráter familiar e simbólico da competição. “A cada ano, a Corrida do Círio se consolida como um grande encontro de fé, esporte e emoção. Ver famílias inteiras participando, crianças na Corridinha e corredores de todo o estado reunidos no Portal da Amazônia é o que torna esse evento tão especial”, destacou. VEJA MAIS Entrega dos kits marca início da contagem regressiva para a 40ª Corrida do Círio Retirada começa na próxima quarta (22), no Shopping Bosque Grão-Pará, e antecede a prova que terá percursos de 5 e 10 km em dois dias de evento Corrida do Círio 2025 divulga percursos oficiais de 5 km e 10 km Provas terão largada e chegada no Portal da Amazônia; inscrições seguem até 14 de outubro Fé e preparação movem corredores para a Corrida do Círio 2025 Corredores relatam como fé, treino e devoção à padroeira marcam a participação na tradicional corrida paraense. O sentimento é compartilhado por Vinicius Volpi, diretor de Programação da TV Liberal, que celebra as quatro décadas do evento. “Chegamos à 40ª Corrida do Círio com o orgulho de ver esse evento crescer e se tornar tradição na cidade. É um momento de celebração coletiva, que traduz o espírito de união e gratidão do povo paraense”, afirmou. Retirada de kits A retirada dos kits será realizada entre os dias 22 e 24 de outubro, das 10h às 20h, no 1º piso do Shopping Bosque Grão-Pará (ao lado do restaurante Coco Bambu). Mais do que uma competição, a Corrida do Círio é uma experiência de fé, superação e união, que simboliza o espírito do Círio de Nazaré. A 40ª Corrida do Círio é uma realização da TV Liberal, com patrocínio de Supermercado +B, Selfit Academias, Equatorial Energia e Formosa Mix. O evento conta ainda com apoio de Sesi, Biscoitos Vitória, Café Santa Clara e Acceb, empresas parceiras que ajudam a manter viva uma das maiores celebrações esportivas do Norte do país. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes corrida do círio 2025 corrida do círio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. 