O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Corrida do Círio 2025 divulga percursos oficiais de 5 km e 10 km

Provas terão largada e chegada no Portal da Amazônia; inscrições seguem até 14 de outubro

Iury Costa
fonte

A Corrida do Círio chega à 40ª edição em 2025. (Ary Souza / Arquivo O Liberal)

A Corrida do Círio 2025 divulgou os percursos oficiais das provas de 5 e 10 quilômetros, que terão largada e chegada no Portal da Amazônia, em Belém. O evento está marcado para os dias 25 e 26 de outubro, sábado e domingo, e integra o calendário esportivo da festividade do Círio de Nazaré.

Trajetos

O percurso de 5 km parte do Portal da Amazônia, segue pela Avenida Bernardo Sayão até a Rua dos Mundurucus e retorna ao ponto inicial. 

image Percurso de 5 km (Foto: Divulgação)

Já a prova de 10 km percorre ruas e avenidas de bairros tradicionais da capital, como Nazaré, Batista Campos e Jurunas, passando por vias como Avenida Nazaré, Conselheiro Furtado e Almirante Tamandaré, antes do retorno ao Portal.

image Percurso de 10 km (Foto: Divulgação)

Segundo a organização, o objetivo é proporcionar uma experiência que una o desafio esportivo à tradição da corrida.

“Os percursos deste ano foram pensados para oferecer uma vivência completa, combinando o desafio da prova com o encanto de correr pelas ruas históricas de Belém”, afirmou Luciano Alma, da equipe organizadora.

Inscrições

As inscrições estão abertas até o dia 14 de outubro ou enquanto houver vagas disponíveis, por meio do site corridadocirio.com.br.
A prova terá cronometragem eletrônica da Chip Belém e monitoramento técnico da Federação Paraense de Atletismo.

A Corrida do Círio chega à 40ª edição em 2025 e é considerada um dos principais eventos esportivos do Norte do país, reunindo atletas profissionais e amadores.

“É um momento que une fé, esporte e cultura, e que reflete a devoção dos participantes”, destacou Nathalia Freitas, da organização.


 

