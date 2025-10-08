Corrida do Círio 2025 divulga percursos oficiais de 5 km e 10 km Provas terão largada e chegada no Portal da Amazônia; inscrições seguem até 14 de outubro Iury Costa 08.10.25 16h08 A Corrida do Círio chega à 40ª edição em 2025. (Ary Souza / Arquivo O Liberal) A Corrida do Círio 2025 divulgou os percursos oficiais das provas de 5 e 10 quilômetros, que terão largada e chegada no Portal da Amazônia, em Belém. O evento está marcado para os dias 25 e 26 de outubro, sábado e domingo, e integra o calendário esportivo da festividade do Círio de Nazaré. Trajetos O percurso de 5 km parte do Portal da Amazônia, segue pela Avenida Bernardo Sayão até a Rua dos Mundurucus e retorna ao ponto inicial. Percurso de 5 km (Foto: Divulgação) Já a prova de 10 km percorre ruas e avenidas de bairros tradicionais da capital, como Nazaré, Batista Campos e Jurunas, passando por vias como Avenida Nazaré, Conselheiro Furtado e Almirante Tamandaré, antes do retorno ao Portal. Percurso de 10 km (Foto: Divulgação) Segundo a organização, o objetivo é proporcionar uma experiência que una o desafio esportivo à tradição da corrida. “Os percursos deste ano foram pensados para oferecer uma vivência completa, combinando o desafio da prova com o encanto de correr pelas ruas históricas de Belém”, afirmou Luciano Alma, da equipe organizadora. VEJA MAIS Fé e preparação movem corredores para a Corrida do Círio 2025 Corredores relatam como fé, treino e devoção à padroeira marcam a participação na tradicional corrida paraense. Corrida do Círio 2025: saúde, bem-estar e inclusão em três percursos pelas ruas de Belém A corrida de rua segue conquistando novos adeptos porque oferece benefícios que muita gente ainda desconhece Inscrições As inscrições estão abertas até o dia 14 de outubro ou enquanto houver vagas disponíveis, por meio do site corridadocirio.com.br. A prova terá cronometragem eletrônica da Chip Belém e monitoramento técnico da Federação Paraense de Atletismo. A Corrida do Círio chega à 40ª edição em 2025 e é considerada um dos principais eventos esportivos do Norte do país, reunindo atletas profissionais e amadores. “É um momento que une fé, esporte e cultura, e que reflete a devoção dos participantes”, destacou Nathalia Freitas, da organização. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes corrida do círio 2025 percursos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES CORRIDA DO CÍRIO 2025 Corrida do Círio 2025 divulga percursos oficiais de 5 km e 10 km Provas terão largada e chegada no Portal da Amazônia; inscrições seguem até 14 de outubro 08.10.25 16h08 Mais esportes Ananindeua recebe competição de powerlifting neste mês; veja como se inscrever Copa Rinoceronte de Levantamento Terra será dia 19 de outubro. 07.10.25 13h39 MMA Sport Club Açaí Fight Combat 13 reúne grandes nomes do MMA e agita o público em Jacundá (PA) 07.10.25 10h34 Círio de Nazaré Paraense homenageia Círio de Nazaré em apresentação no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica Atleta de Castanhal, conquistou o Top 10 no Brasileiro 2025, em Londrina, ao som de "Eu Sou de Lá", de Fafá de Belém 06.10.25 10h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES TÁ CHEGANDO A HORA... Paysandu pode ser rebaixado se perder para o Remo no clássico da próxima rodada? Afundado na lanterna, o rebaixamento do Paysandu parece ser questão de tempo 08.10.25 0h00 Futebol André Martha responde a críticas e anuncia medidas judiciais contra ex-diretor do Paysandu Após acusações de Fred Carvalho, ex-diretor do clube, o vereador defende as contribuições da família Martha e afirma que as doações foram pessoais e sem uso de verba pública 08.10.25 7h00 Futebol 'Não dá para jogar a toalha', diz Márcio Fernandes após derrota do Paysandu na Série B Time bicolor perdeu para o Botafogo-SP e está cada vez mais preso na lanterna do campeonato, mas técnico mantém esperança de reação 08.10.25 9h02 TÁ MAL! Paysandu leva gol do Botafogo-SP no fim e vê rebaixamento cada vez mais perto O Papão segue na lanterna, com 26 pontos, a sete do primeiro time fora da zona, o Athletic, e vê a permanência na Série B ficar cada vez mais distante 07.10.25 23h35