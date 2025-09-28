Corrida do Círio 2025: saúde, bem-estar e inclusão em três percursos pelas ruas de Belém A corrida de rua segue conquistando novos adeptos porque oferece benefícios que muita gente ainda desconhece O Liberal 28.09.25 9h30 A Corrida do Círio é um evento esportivo consolidado no calendário paraense. (Ary Souza / Arquivo O Liberal) A Corrida do Círio 2025 será realizada no próximo mês outubro, em Belém, e promete reunir milhares de participantes nos três percursos oferecidos: caminhada de 3 km, corrida de 5 km e corrida de 10 km. Mais do que um evento esportivo, a prova se tornou uma oportunidade de cuidar da saúde física e mental, além de incentivar a prática de atividade física entre pessoas de diferentes perfis. Segundo o professor de educação física Renan Fêlizardö, a corrida de rua segue conquistando novos adeptos porque oferece benefícios que muita gente ainda desconhece. “Ela melhora o condicionamento físico, a saúde cardiovascular e a disposição para o dia a dia. Também ajuda no controle do peso, já que é uma das atividades que mais queimam calorias”, explica. O especialista destaca que, além da parte física, a prática também impacta a mente. “Quando você corre, libera endorfina, que combate o estresse, melhora o humor e ajuda contra sintomas de ansiedade e depressão. Também melhora a qualidade do sono, proporcionando um descanso profundo e reparador, essencial para a saúde”, afirma. VEJA MAIS Corredora chega em último lugar e ganha pomada ‘canela de velho’ em competição no Pará A corredora Margarida Freire Araújo, de 47 anos, foi quem levou o prêmio simbólico. O percurso incluiu uma rua que passa em frente à casa de seus familiares, que acompanharam a cena e se divertiram com o desempenho dela. Corrida do Círio 2025 já tem mais de 3 mil inscritos e expectativa é de superar 7 mil participantes Inscrições para a maior corrida de rua da Amazônia termina no dia 14 de outubro. Corrida do Círio 2025 terá desafio inédito com provas em dois dias; inscrições já estão abertas As inscrições para a edição histórica já estão abertas e vão até o dia 14 de outubro (ou enquanto houver vagas), exclusivamente pelo site da corrida. Caminhada de 3 km: porta de entrada para todos A caminhada será a atividade ideal para iniciantes ou pessoas que ainda não possuem preparo físico. “É recomendada para idosos, gestantes com acompanhamento médico, pessoas sedentárias, quem tem sobrepeso ou obesidade e também para aqueles com doenças crônicas controladas, como diabetes e hipertensão — sempre com liberação médica”, orienta Renan. Ele reforça que, mesmo sendo democrática, a prática exige cuidado. “Pessoas com patologias graves, principalmente cardíacos e quem tem problemas articulares ou respiratórios sérios, precisam de avaliação médica. Mas, na verdade, todos deveriam passar por um médico antes de começar.” Renan Fêlizardö é educador físico é praticante da corrida de rua. (Arquivo Pessoal) Corrida de 5 km: o próximo passo Quem inicia na caminhada pode, gradualmente, migrar para a corrida de 5 km. “Com treino progressivo e respeito aos limites, qualquer adulto pode participar. Crianças também aparecem nessa distância, mas o ideal é a partir dos 12 anos, com liberação médica e acompanhamento. Já idosos ativos, com acompanhamento profissional, também conseguem concluir bem a prova”, afirma. De acordo com Renan, esse percurso é cada vez mais procurado. “Muitas pessoas que já praticam alguma atividade ou atletas de outras modalidades estão migrando para a corrida de rua como forma de diversão e preparação.” Corrida de 10 km: desafio e superação O percurso mais longo da Corrida do Círio exige condicionamento físico e dedicação. “Para chegar aos 10 km, é preciso treino variado, fortalecimento muscular, descanso adequado e boa alimentação. Com planejamento, é possível chegar lá com segurança”, ressalta o professor. Dicas essenciais O educador físico recomenda alguns cuidados básicos antes de encarar qualquer uma das distâncias: Fazer um check-up médico, principalmente após os 40 anos; Seguir um plano de treinamento progressivo, alternando corrida e caminhada; Usar tênis adequado para o tipo de pisada; Manter alimentação equilibrada e hidratação constante; Respeitar o descanso, parte fundamental da preparação. "A corrida de rua é acessível e eficaz para cuidar da saúde física e mental. Caminhar é um passo simples, mas poderoso, rumo a uma vida mais saudável. Já correr é estar livre e buscar a cada dia desafios maiores", conclui Renan. 