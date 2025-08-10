Corrida do Círio 2025 já tem mais de 3 mil inscritos e expectativa é de superar 7 mil participantes

Em pouco mais de dois meses desde a abertura das inscrições, a 40ª edição da Corrida do Círio já atraiu mais de 3 mil atletas, reforçando o status de maior prova de rua da Amazônia. A expectativa da organização é ultrapassar a marca de 7 mil participantes até o fim do prazo, no dia 14 de outubro — ou enquanto houver vagas.

Neste ano, o evento terá um formato inédito que promete marcar a história da competição. Batizado de Desafio da Corrida do Círio, o novo modelo convida os corredores a encarar dois percursos em dois dias consecutivos: 5 km no sábado, 25 de outubro, e 10 km no domingo, 26. Quem completar as duas provas recebe uma medalha especial.

As inscrições são feitas exclusivamente pelo site oficial, com valores que variam de R$ 99 a R$ 129, dependendo do lote. O pagamento pode ser realizado via PIX ou cartão de crédito. Além do Desafio, a programação mantém as provas tradicionais: 5 km no sábado e 10 km no domingo, ambas com largada e chegada no Portal da Amazônia, em Belém.

O sábado também contará com a Corridinha do Círio, voltada ao público infantojuvenil, com detalhes de inscrição a serem divulgados em breve. Organizada pela TV Liberal, com apoio técnico da Chip Belém e supervisão da Federação Paraense de Atletismo, a corrida é oficializada pela Confederação Brasileira de Atletismo e tem patrocínio da Resolve Energia Solar e Selfit Academias.

Para a supervisora de ativações e eventos da TV Liberal, Nathalia Freitas, a ampliação para dois dias busca dar mais conforto aos atletas e reforçar o simbolismo da prova. “Queremos reforçar o sentimento de pertencimento e celebração com o nosso povo”, afirma.