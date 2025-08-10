Corrida do Círio 2025 já tem mais de 3 mil inscritos e expectativa é de superar 7 mil participantes Inscrições para a maior corrida de rua da Amazônia termina no dia 14 de outubro. Caio Maia 10.08.25 9h30 Corrida do Círio 2025 já tem mais de 3 mil inscritos. (Igor Mota) Em pouco mais de dois meses desde a abertura das inscrições, a 40ª edição da Corrida do Círio já atraiu mais de 3 mil atletas, reforçando o status de maior prova de rua da Amazônia. A expectativa da organização é ultrapassar a marca de 7 mil participantes até o fim do prazo, no dia 14 de outubro — ou enquanto houver vagas. Neste ano, o evento terá um formato inédito que promete marcar a história da competição. Batizado de Desafio da Corrida do Círio, o novo modelo convida os corredores a encarar dois percursos em dois dias consecutivos: 5 km no sábado, 25 de outubro, e 10 km no domingo, 26. Quem completar as duas provas recebe uma medalha especial. As inscrições são feitas exclusivamente pelo site oficial, com valores que variam de R$ 99 a R$ 129, dependendo do lote. O pagamento pode ser realizado via PIX ou cartão de crédito. Além do Desafio, a programação mantém as provas tradicionais: 5 km no sábado e 10 km no domingo, ambas com largada e chegada no Portal da Amazônia, em Belém. O sábado também contará com a Corridinha do Círio, voltada ao público infantojuvenil, com detalhes de inscrição a serem divulgados em breve. Organizada pela TV Liberal, com apoio técnico da Chip Belém e supervisão da Federação Paraense de Atletismo, a corrida é oficializada pela Confederação Brasileira de Atletismo e tem patrocínio da Resolve Energia Solar e Selfit Academias. Para a supervisora de ativações e eventos da TV Liberal, Nathalia Freitas, a ampliação para dois dias busca dar mais conforto aos atletas e reforçar o simbolismo da prova. “Queremos reforçar o sentimento de pertencimento e celebração com o nosso povo”, afirma. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes corrida do círio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Mais esportes Corrida do Círio 2025 já tem mais de 3 mil inscritos e expectativa é de superar 7 mil participantes Inscrições para a maior corrida de rua da Amazônia termina no dia 14 de outubro. 10.08.25 9h30 DIA DOS PAIS Canoagem une pai e filho em aventuras pelos rios do Pará De Belém ao Araguaia, passando por Santarém e ilhas amazônicas, pai e filho compartilham travessias que moldaram uma parceria dentro e fora da água 10.08.25 7h07 Jorge Ulisses Michel Pereira encara Kyle Daukaus no UFC China 08.08.25 15h30 Mais esportes Equipe masculina de vôlei do Remo conquista bicampeonato da etapa norte da Superliga C Time azulino venceu no tie-break o time Nilton Lins, do Amazonas 07.08.25 12h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso' Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B 10.08.25 15h42 De pai para filho Técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai: 'Grande orgulho' António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira 10.08.25 8h30 Futebol Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição 10.08.25 17h39 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (10/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo 10.08.25 7h00